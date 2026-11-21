Nhận định FC Dallas vs Portland Timbers: Thắng để đi tiếp Đây là trận đấu loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. FC Dallas tiếp Portland Timbers lúc 04:00 ngày 22/11/2026 tại Toyota Stadium (Texas) ở vòng 1/8, khi chủ nhà có thế đối đầu lấn lướt còn đội khách mang phong độ rất cao.

Trận đấu loại trực tiếp không có chỗ cho sự dè dặt kéo dài: thắng đi tiếp, thua dừng bước. FC Dallas và Portland Timbers gặp nhau ở vòng 1/8 với cùng một mục tiêu, và chỉ một đội được bước tiếp. Trận đấu diễn ra lúc 04:00 ngày 22/11/2026 trên sân Toyota Stadium (Texas).

Một trận đấu không có đường lùi

Ở vòng 1/8 này không còn chuyện tích lũy điểm hay tính toán cho những vòng sau. Mỗi sai sót đều có thể trả giá bằng việc bị loại. Áp lực ấy thường khiến hai đội cân nhắc kỹ từng pha bóng, nhất là trong những phút đầu.

Với FC Dallas, lợi thế sân nhà là điểm tựa rõ ràng. Với Portland Timbers, đây là cơ hội mang theo đà hưng phấn để vượt qua một đối thủ quen thuộc ngay trên sân khách.

Phong độ: Portland Timbers đang nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Chủ nhà kết thúc chuỗi này bằng một chiến thắng ở trận mới nhất, tín hiệu tích cực trước thềm cuộc đối đầu quan trọng. Tuy nhiên, chuỗi kết quả đan xen thắng, hòa, thua cho thấy FC Dallas chưa thật sự ổn định.

Ngược lại, Portland Timbers đang có phong độ ấn tượng hơn hẳn. Đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, không nếm mùi thất bại nào. Đáng chú ý, 4 trận gần đây nhất của họ đều là chiến thắng, một chuỗi cho thấy sự tự tin và tính kỷ luật đang ở mức cao.

Thế đối đầu nghiêng về FC Dallas

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, hòa 3 trận, còn Portland Timbers chưa thắng trận nào. Đây là thành tích đáng kể với chủ nhà: họ chưa thua đối thủ này trong khoảng thời gian đó.

Dù vậy, 3 trận hòa cũng cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường rất cân bằng và khó có kẻ thắng áp đảo. Một trận đấu chặt chẽ, ít khoảng trống là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán của FC Dallas là biến lợi thế đối đầu và sân nhà thành chiến thắng, thay vì để trận đấu trôi vào thế giằng co như nhiều lần gặp trước. Họ cần sự ổn định hơn so với chuỗi kết quả gần đây.

Về phía Portland Timbers, thử thách là duy trì mạch thắng trước một đối thủ họ chưa từng vượt qua trong 5 lần gần nhất. Nếu giữ được sự tự tin và kỷ luật như những trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Phong độ nghiêng về Portland Timbers, trong khi lịch sử đối đầu và lợi thế sân nhà lại thuộc về FC Dallas. Hai yếu tố trái chiều ấy khiến trận đấu khó lường. Với thể thức loại trực tiếp, đội nào xử lý tốt áp lực và hạn chế sai lầm sẽ nắm lợi thế để giành tấm vé đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Dallas · 2 thắng 3 hòa Portland Timbers · 0 thắng FC Dallas 2 - 1 Portland Timbers FD Portland Timbers 2 - 2 FC Dallas Hòa Portland Timbers 2 - 2 FC Dallas Hòa FC Dallas 2 - 0 Portland Timbers FD Portland Timbers 0 - 0 FC Dallas Hòa

FC Dallas 5 trận gần nhất T H B T H 34 Trận 16-10-8 T-H-B 62 Ghi (TB 1.8) 51 Thủng lưới Portland Timbers 5 trận gần nhất T T T T H 34 Trận 13-7-14 T-H-B 62 Ghi (TB 1.8) 61 Thủng lưới

Vòng bảng — FC Dallas # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 +40 64 T T T B T 2 FC Dallas 34 16 10 8 +11 58 T H B T H 3 St. Louis City 34 15 9 10 +11 54 T B B B B … 6 Los Angeles FC 34 12 11 11 +12 47 B B H H T 7 Portland Timbers 34 13 7 14 +1 46 T T T T H 8 Seattle Sounders 34 12 10 12 -2 46 T B B H H …

Tình hình lực lượng FC Dallas ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ A. A. Julio Santos (Lower-Body Injury) Portland Timbers ✚ A. Bonetig (Shoulder Injury) ✚ B. Bye (Leg Injury) ✚ Z. McGraw (Back Injury) ✚ J. Mosquera (Foot Injury) ✚ Antony (Knee Injury)