Nhận định FC Halifax Town vs South Shields: Bản lĩnh sân khách được thử lửa South Shields có thành tích sân khách đáng nể khi thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của FC Halifax Town lúc 21:00 ngày 17/10/2026 trên sân The Shay.

South Shields có thành tích sân khách đáng nể và sẽ được thử lửa khi đến The Shay gặp FC Halifax Town. Đội khách thắng 3 trong 5 trận gần nhất, đồng thời giành chiến thắng ở lần chạm trán gần nhất với chính đối thủ này. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 17/10/2026.

South Shields mang bản lĩnh đáng nể đến The Shay

Chuỗi 5 trận gần nhất của South Shields cho thấy một đội bóng biết cách giành điểm số. Họ thắng 3 trận, thua 2 trận. Trong đó, hai chiến thắng nằm ở những trận cũ nhất của chuỗi, sau đó là xen kẽ thua và thắng.

Trận gần nhất South Shields để thua, nên chuyến làm khách này còn là cơ hội để họ lấy lại nhịp độ. Phong độ lên xuống thất thường là điểm cần cải thiện. Tuy nhiên, khả năng chiến thắng đều đặn trong chuỗi trận cho thấy tinh thần thi đấu của họ chưa bị lung lay.

FC Halifax Town đang có đà hưng phấn

Chủ nhà là đội có phong độ tốt hơn nếu xét chuỗi kết quả mới nhất. FC Halifax Town thắng 3 trận liên tiếp gần đây. Trước chuỗi đó họ hòa 1 trận và thua 1 trận. Tính chung 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3, hòa 1, thua 1.

Đà thăng hoa này giúp FC Halifax Town bước vào trận đấu với sự tự tin. Chuỗi 3 trận thắng liền mạch cũng cho thấy đội đã tìm được sự ổn định ở thời điểm quan trọng. Chơi trên sân nhà The Shay, họ càng có thêm động lực để kéo dài mạch kết quả tích cực.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về South Shields

Hai đội đã có một lần gặp nhau gần đây, và South Shields là bên giành chiến thắng. FC Halifax Town chưa thắng hay hòa trong lần chạm trán đó. Kết quả này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách, dù một trận đấu là quá ít để đưa ra kết luận chắc chắn.

Ngược lại, đây cũng là động lực để FC Halifax Town tìm cách sửa sai trước đối thủ từng khiến họ thất bại.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai trạng thái phong độ khác nhau. Một bên là chủ nhà đang thắng liền 3 trận, bên kia là đội khách có thành tích tốt nhưng vừa nếm thất bại ở trận gần nhất.

FC Halifax Town cần duy trì sự ổn định đã giúp họ có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

South Shields cần phục hồi nhanh sau trận thua gần nhất để phát huy bản lĩnh khi làm khách.

Kết quả của lần chạm trán gần nhất là yếu tố tâm lý đáng chú ý với cả hai.

Nhận định

Nhìn chung, trận đấu này khó ngã ngũ. FC Halifax Town có lợi thế sân nhà và đà thắng lợi, còn South Shields sở hữu bản lĩnh sân khách cùng chiến thắng ở lần gặp gần nhất. Sức bền tinh thần và khả năng tận dụng cơ hội sẽ quyết định đội nào giành lợi thế trong đêm 17/10/2026 trên sân The Shay.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Halifax Town · 0 thắng 0 hòa South Shields · 1 thắng South Shields 2 - 0 FC Halifax Town SS

FC Halifax Town 5 trận gần nhất T T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới South Shields 5 trận gần nhất B T B T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 4.5) 0 Thủng lưới