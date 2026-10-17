Nhận định FC Schalke 04 vs FSV Mainz 05: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu FC Schalke 04 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém FSV Mainz 05 hai điểm. Hai đội gặp nhau lúc 20h30 ngày 17/10/2026 tại VELTINS-Arena.

FC Schalke 04 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón FSV Mainz 05 trên sân VELTINS-Arena lúc 20h30 ngày 17/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Hiện Schalke xếp hạng 14 với 5 điểm, kém đối thủ xếp hạng 9 đúng 2 điểm. Chỉ cần một kết quả tích cực, thứ tự trên bảng xếp hạng có thể thay đổi.

Khoảng cách chỉ hai điểm giữa hai đội

FSV Mainz 05 đang đứng thứ 9 với 7 điểm, còn FC Schalke 04 đứng thứ 14 với 5 điểm. Khoảng cách này rất nhỏ, nên kết quả của trận đấu có ý nghĩa với cả hai bên. Đội thắng sẽ nới rộng hoặc xóa bỏ chênh lệch, đội thua sẽ phải nhìn lại hành trình của mình.

Với Schalke, đây là dịp để chứng minh họ xứng đáng ở gần nhóm trên hơn là vị trí hiện tại. Với Mainz, ba điểm sẽ giúp họ củng cố vị trí và tạo khoảng cách an toàn với đối thủ cạnh tranh.

Phong độ: cả hai cùng muốn xoay chuyển sau thất bại gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, FC Schalke 04 thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm trừ là trận thua mới nhất, nhưng trước đó họ có chuỗi hai trận thắng liên tiếp, một trận hòa rồi một trận thắng nữa. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà giữ được sự ổn định ở phần lớn thời gian.

FSV Mainz 05 cũng có thành tích 5 trận tương tự về số trận thắng: thắng 3 trận và thua 2 trận. Họ cũng thua ở lượt đấu gần nhất, sau đó có hai trận thắng liên tiếp, một trận thua và một trận thắng ở thời điểm cũ hơn. Phong độ của đội khách vì thế chưa thật đều.

Như vậy, cả hai đội cùng bước vào trận với tâm lý muốn nhanh chóng xóa đi thất bại gần nhất. Đội nào kiểm soát nhịp độ tốt hơn trong giai đoạn đầu sẽ có lợi thế tâm lý lớn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FC Schalke 04 thắng 2 trận, hòa 3 trận, còn FSV Mainz 05 chưa thắng trận nào. Đội chủ nhà chưa thua trong cả 5 lần gặp nhau này, một con số đáng kể về mặt tâm lý.

Tuy nhiên, việc có tới 3 trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường rất cân bằng. Schalke chưa thể xem đây là lợi thế tuyệt đối, bởi Mainz đã nhiều lần giữ được thế trận chặt chẽ trước họ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu là hai yếu tố giúp Schalke có cơ sở để chủ động hơn. Họ cần tận dụng sự ủng hộ của khán giả trên VELTINS-Arena để gây áp lực ngay từ đầu trận, tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co như nhiều lần gặp nhau trước đó.

Về phía Mainz, đội xếp trên về điểm số và thứ hạng sẽ muốn kiểm soát nhịp độ, hạn chế sai lầm và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Việc họ chưa thắng Schalke trong 5 lần gần nhất là thử thách tâm lý mà đội khách cần vượt qua.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội có phong độ gần nhau và cách biệt điểm số nhỏ. Schalke có lợi thế sân nhà, chuỗi 5 lần đối đầu không thua và đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Mainz đứng cao hơn trên bảng xếp hạng nhưng đang gặp khó khăn khi đối đầu với đối thủ này.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng, và bất kỳ đội nào làm chủ được tâm lý sau thất bại gần nhất sẽ có lợi thế để bứt lên trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Schalke 04 · 2 thắng 3 hòa FSV Mainz 05 · 0 thắng FSV Mainz 05 2 - 3 FC Schalke 04 FS0 FC Schalke 04 1 - 0 FSV Mainz 05 FS0 FC Schalke 04 0 - 0 FSV Mainz 05 Hòa FSV Mainz 05 2 - 2 FC Schalke 04 Hòa FSV Mainz 05 0 - 0 FC Schalke 04 Hòa

FC Schalke 04 5 trận gần nhất B T T H T 5 Trận 1-2-2 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 6 Thủng lưới FSV Mainz 05 5 trận gần nhất B T T B T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T 2 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Bayern München 5 3 2 0 +12 11 H T T H T … 8 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 -6 8 T B H T B 9 FSV Mainz 05 5 2 1 2 +3 7 B T B T H 10 SV Elversberg 5 2 1 2 0 7 B H B T T … 13 Hamburger SV 5 2 0 3 -10 6 T T B B B 14 FC Schalke 04 5 1 2 2 -2 5 B H T H B 15 SC Paderborn 07 5 1 1 3 -4 4 B T B B H …

Tình hình lực lượng FC Schalke 04 ✚ M. Sylla (Leg Injury) ✚ D. Ljubicic (Knee Injury) ✚ M. Sylla (Leg Injury) ✚ D. Ljubicic (Knee Injury) FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ R. Zentner (Hand Injury) ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ O. Ruoppi (Knee Injury) ✚ Silas (Broken shinbone) ✚ R. Zentner (Hand Injury)