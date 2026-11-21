Nhận định FC Schalke 04 vs VfB Stuttgart: Chủ nhà tìm lại chiến thắng FC Schalke 04 cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp VfB Stuttgart trên sân VELTINS-Arena lúc 00:30 ngày 22/11/2026, trong thế đối đầu cân bằng.

FC Schalke 04 cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đón VfB Stuttgart trên sân VELTINS-Arena vào lúc 00:30 ngày 22/11/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, trong khi đội khách đang có phong độ tốt hơn rõ rệt.

Schalke 04 tìm lối thoát khỏi chuỗi trận khó khăn

Phong độ của FC Schalke 04 đang là mối bận tâm lớn nhất. Đội bóng này thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không có trận thắng nào. Đáng lo hơn, 3 trận gần đây nhất đều khép lại bằng thất bại, nên tinh thần của các cầu thủ chắc chắn bị ảnh hưởng.

Hiện FC Schalke 04 đứng hạng 17 với 6 điểm. Vì vậy, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp đội bóng cải thiện tâm lý và kéo dài mạch trận khó khăn này lại. Việc được thi đấu trên sân VELTINS-Arena, trước sự cổ vũ của khán giả nhà, là điểm tựa tinh thần mà đội chủ nhà cần.

VfB Stuttgart mang theo phong độ ổn định

Ở chiều ngược lại, VfB Stuttgart thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu gần đây nhất của đội khách là một chiến thắng, sau đó là một thất bại, rồi đến hai trận thắng liên tiếp và một trận thua ở thời điểm xa hơn.

Hiện VfB Stuttgart xếp hạng 8 với 12 điểm, nhiều hơn FC Schalke 04 đúng 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại, và đội khách sẽ bước vào trận với tâm thế tự tin hơn.

Thế đối đầu cân bằng

Dù vậy, lịch sử gần đây cho thấy đây không phải cuộc đối đầu một chiều. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Schalke 04 thắng 1, VfB Stuttgart thắng 1 và có tới 3 trận hòa. Xu hướng này cho thấy hai đội thường khó phân thắng bại, và đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với FC Schalke 04, bài toán trước mắt là sự chắc chắn và kỷ luật. Sau chuỗi trận không thắng, đội chủ nhà cần hạn chế sai sót và giữ vững tinh thần ngay từ những phút đầu để không rơi vào thế bị động.

Với VfB Stuttgart, thách thức nằm ở việc duy trì sự ổn định trên sân khách. Nếu giữ được nhịp độ đã giúp đội thắng 3 trong 5 trận gần nhất, đội khách sẽ có lợi thế trước một đối thủ đang thiếu tự tin.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, VfB Stuttgart đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà giữ cho trận đấu này khá mở. FC Schalke 04 đang rất cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng, và đó cũng là động lực lớn nhất của đội chủ nhà ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Schalke 04 · 1 thắng 3 hòa VfB Stuttgart · 1 thắng FC Schalke 04 2 - 1 VfB Stuttgart FS0 VfB Stuttgart 1 - 1 FC Schalke 04 Hòa VfB Stuttgart 5 - 1 FC Schalke 04 VS FC Schalke 04 1 - 1 VfB Stuttgart Hòa FC Schalke 04 0 - 0 VfB Stuttgart Hòa

FC Schalke 04 5 trận gần nhất B B B H B 9 Trận 1-3-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.6) 11 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T B T T B 9 Trận 4-0-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19 T T B B T … 7 SV Elversberg 9 4 1 4 -1 13 B T B T B 8 VfB Stuttgart 9 4 0 5 0 12 T T B B T 9 1899 Hoffenheim 9 4 0 5 -1 12 T B T T B … 16 Union Berlin 9 1 4 4 -14 7 B H H H T 17 FC Schalke 04 9 1 3 5 -6 6 B B H B B 18 Borussia Mönchengladbach 9 1 1 7 -13 4 B H T B B

Tình hình lực lượng FC Schalke 04 ✚ T. Becker (Foot Injury) ✚ R. Schallenberg (Leg Injury) ✚ M. Wober (Muscle Injury) ✚ R. Gosens (Knee Injury) ✚ L. Vozar (Thigh Injury) VfB Stuttgart ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ L. Jaquez (Ribs Injury) ✚ A. Stiller (Groin Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury)