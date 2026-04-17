Nhận định FC St. Pauli vs 1. FC Köln - Bundesliga ngày 18/04/2026 Cuộc đối đầu tại Millerntor-Stadion mang tính chất sống còn cho FC St. Pauli trong nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trước một 1. FC Köln đang có ưu thế về điểm số.

01:30 ngày 18/04 - Vòng 30 Bundesliga

Trận đấu giữa FC St. Pauli và 1. FC Köln tại Millerntor-Stadion là tâm điểm của cuộc chiến trụ hạng tại Bundesliga mùa này. Trong khi đội chủ nhà đang chật vật ở vị trí thứ 16, đội khách Köln cũng chưa thực sự an toàn dù đang duy trì khoảng cách 5 điểm với nhóm nguy hiểm.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất 1. FC Köln 13 30 Thắng 1, Hòa 3, Thua 1 FC St. Pauli 16 25 Hòa 2, Thua 3

Phân tích phong độ và bối cảnh hiện tại

FC St. Pauli: Áp lực bủa vây tại Millerntor-Stadion

Đội chủ nhà đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn. Sau 29 trận đã đấu, St. Pauli chỉ giành được 6 chiến thắng và để thua tới 16 trận. Hiệu suất ghi bàn của họ hiện đang ở mức báo động với trung bình chỉ 0.9 bàn/trận, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới trung bình 1.7 bàn mỗi trận.

Tại sân nhà, phong độ của St. Pauli cũng không quá ấn tượng khi chỉ giành được 4 chiến thắng sau 14 lần đón khách. Với chuỗi thành tích không thắng trong 5 trận gần nhất (thua 3, hòa 2), áp lực buộc phải có điểm trước Köln đang đè nặng lên vai các học trò của ban huấn luyện đội chủ sân Millerntor.

1. FC Köln: Sự ổn định cần thiết

Ngược lại, 1. FC Köln đang cho thấy những dấu hiệu tích cực hơn trong cuộc đua trụ hạng. Với 30 điểm hiện có, họ đang đứng thứ 13 và sở hữu hàng công hiệu quả hơn hẳn so với đội chủ nhà (1.5 bàn/trận). Trong 5 trận gần nhất, Köln chỉ để thua duy nhất 1 trận, giành được 1 chiến thắng và 3 trận hòa.

Dù thành tích sân khách của Köln không quá nổi bật với chỉ 2 chiến thắng sau 14 trận, nhưng khả năng cầm hòa và tận dụng cơ hội trước các đối thủ ngang tầm thường giúp họ có được những điểm số quan trọng.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của đội khách

Lịch sử đang ủng hộ tuyệt đối 1. FC Köln. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Köln giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đáng chú ý, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12 năm 2025, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1.

06/12/2025: 1. FC Köln 1 - 1 FC St. Pauli

09/02/2019: 1. FC Köln 4 - 1 FC St. Pauli

02/09/2018: FC St. Pauli 3 - 5 1. FC Köln

04/05/2014: 1. FC Köln 4 - 0 FC St. Pauli

30/11/2013: FC St. Pauli 0 - 3 1. FC Köln

Tình hình lực lượng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với những tổn thất nhân sự đáng kể, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và tuyến giữa.

Danh sách vắng mặt của FC St. Pauli:

J. Fujita: Vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng.

Vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng. R. Jones: Chấn thương cổ chân.

Chấn thương cổ chân. J. Sands: Chấn thương cổ chân.

Chấn thương cổ chân. E. Smith: Đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do gặp vấn đề về sức khỏe.

Danh sách vắng mặt của 1. FC Köln:

T. Hubers: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. L. Kilian: Chấn thương đầu gối.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê và phong độ gần đây, 1. FC Köln được đánh giá cao hơn trong khả năng giành điểm tại Millerntor-Stadion. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội khách lên tới 45%, ngang bằng với tỷ lệ hòa, trong khi cơ hội thắng của chủ nhà St. Pauli chỉ là 10%.

Với việc cả hai hàng thủ đều có xu hướng để lọt lưới trung bình 1.7 bàn/trận, đây có thể là một trận đấu cởi mở. Tuy nhiên, sự thiếu vắng các trụ cột ở hàng thủ vì chấn thương đầu gối có thể khiến Köln gặp khó khăn trong việc giữ sạch lưới.

Dự đoán: Hòa hoặc 1. FC Köln thắng.