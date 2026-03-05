Nhận định FC St. Pauli vs FSV Mainz 05 - Bundesliga FSV Mainz 05 đặt mục tiêu củng cố vị trí giữa bảng xếp hạng khi hành quân đến sân của FC St. Pauli, đội bóng đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ tại giải vô địch quốc gia Đức.

Trận đấu giữa FC St. Pauli và FSV Mainz 05 diễn ra vào lúc 20:30 ngày 03/05/2026 tại sân vận động Millerntor-Stadion. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất quan trọng đối với cả hai đội, đặc biệt là chủ nhà St. Pauli khi họ đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng trực tiếp.

Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng Bundesliga

Tính đến trước vòng đấu này, khoảng cách giữa hai đội là 8 điểm. Trong khi Mainz 05 khá an toàn ở giữa bảng, St. Pauli đang chịu áp lực nặng nề từ nhóm bám đuổi phía sau.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) FSV Mainz 05 10 34 2 thắng, 1 hòa, 2 thua FC St. Pauli 16 26 0 thắng, 2 hòa, 3 thua

Phân tích phong độ và lối chơi

FC St. Pauli: Khó khăn bủa vây chủ nhà

Đội chủ sân Millerntor-Stadion đang trải qua một mùa giải đầy sóng gió. Sau 31 trận đã đấu, họ chỉ giành được vỏn vẹn 6 chiến thắng và để thua tới 17 trận. Điểm yếu lớn nhất của St. Pauli nằm ở hàng công khi họ chỉ ghi được trung bình 0,8 bàn mỗi trận, trong khi hàng thủ lại để lọt lưới tới 53 lần (trung bình 1,7 bàn/trận).

Đáng chú ý, phong độ trong 5 trận gần nhất của họ rất đáng báo động khi không biết đến mùi chiến thắng (thua 3, hòa 2). Mặc dù có lợi thế sân nhà, nơi họ giành được 4 trên tổng số 6 chiến thắng mùa này, nhưng trước một đối thủ khó chịu như Mainz 05, thử thách dành cho thầy trò đội bóng này là rất lớn.

FSV Mainz 05: Duy trì sự ổn định

Trái ngược với chủ nhà, FSV Mainz 05 đang có phong độ tương đối ổn định với vị trí thứ 10. Họ sở hữu hàng công hiệu quả hơn với 39 bàn thắng sau 31 trận (trung bình 1,3 bàn/trận). Trong 5 trận đấu gần đây, Mainz 05 đã có 2 chiến thắng quan trọng để duy trì vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng.

Hơn nữa, lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối đội khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Mainz 05 hoàn toàn bất bại trước St. Pauli với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý là chiến thắng đậm 3-0 ngay tại sân của St. Pauli vào tháng 10 năm 2024.

Tình hình lực lượng và đội hình

Danh sách vắng mặt

Cả hai đội đều đang đối mặt với bài toán nhân sự do chấn thương. Cụ thể:

FC St. Pauli: R. Jones và J. Sands vắng mặt do chấn thương mắt cá chân; M. Pereira Lage nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối.

R. Jones và J. Sands vắng mặt do chấn thương mắt cá chân; M. Pereira Lage nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. FSV Mainz 05: Danh sách bệnh binh kéo dài với M. Dal (đầu gối), B. Hollerbach (gân Achilles), Lee Jae-Sung (ngón chân), M. Leitsch (đùi) và Silas (gãy xương mác).

Nhận định trận đấu

Dựa trên các số liệu thống kê và phong độ hiện tại, FSV Mainz 05 được đánh giá cao hơn trong việc giành điểm. Khả năng giành chiến thắng của đội khách và tỷ lệ hòa đều được nhận định ở mức 45%, trong khi cơ hội thắng của chủ nhà St. Pauli chỉ là 10%.

Với việc hàng công của St. Pauli đang bế tắc và hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm, Mainz 05 hoàn toàn có thể ra về với ít nhất 1 điểm. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội khách là kịch bản dễ xảy ra nhất trong cuộc đối đầu này.