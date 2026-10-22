Nhận định FC Thun vs HNK Hajduk Split: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu FC Thun, đội hạng 30 với 0 điểm, tìm cách kéo gần khoảng cách với nhóm trên khi tiếp HNK Hajduk Split (hạng 10) lúc 02:00 ngày 23/10 tại Stockhorn Arena.

FC Thun bước vào trận gặp HNK Hajduk Split với nhiệm vụ rõ ràng: rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên bảng xếp hạng. Hiện đội chủ nhà đứng hạng 30 với 0 điểm, còn đối thủ xếp hạng 10 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Stockhorn Arena.

FC Thun cần một bước ngoặt trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 20 bậc. FC Thun đang ở vị trí 30 và chưa có điểm nào, trong khi HNK Hajduk Split đã có 3 điểm ở vị trí thứ 10. Với đội chủ nhà, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để tạo bước ngoặt ngay trước mặt khán giả của mình.

Mỗi điểm số vì vậy đều có giá trị lớn. Một kết quả tích cực sẽ giúp FC Thun bắt đầu tích lũy điểm và tiến gần hơn tới nhóm phía trên.

Phong độ: Thun có tín hiệu hồi phục, Hajduk Split ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, FC Thun thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp. Hai trận thắng nằm ở giai đoạn xa hơn, cho thấy đội từng có những khoảng thời gian thi đấu hiệu quả.

Ngược lại, HNK Hajduk Split có phong độ vững vàng hơn. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ thắng 3 trận liên tiếp gần đây nhất, nên bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tốt.

Chiến thuật: bài toán của hai đội

Với đà thắng trận gần đây, HNK Hajduk Split nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì nhịp độ và gây sức ép từ sớm. Đây là đội đang ở vị thế tốt hơn cả về thứ hạng lẫn phong độ, nên họ có thể thi đấu với sự tự tin cao.

Về phía FC Thun, thách thức lớn nhất là giữ sự chắc chắn sau chuỗi trận chưa ổn định. Kết quả hòa gần nhất là điểm tựa để đội xây dựng lại niềm tin. Nếu hạn chế được sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ và thứ hạng, HNK Hajduk Split đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, FC Thun có động lực rất lớn để tạo bất ngờ trên sân nhà, bởi đội đang cần điểm số để thoát khỏi vị trí hiện tại. Cuộc đối đầu giữa tinh thần quyết tâm của chủ nhà và sự ổn định của đội khách hứa hẹn là một trận đấu đáng theo dõi.

FC Thun 5 trận gần nhất H B B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T T T B T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 16 Ghi (TB 3.2) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T 10 HNK Hajduk Split 1 1 0 0 +1 3 T 11 Panathinaikos 1 1 0 0 +1 3 T … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 29 Aarhus 1 0 0 1 -1 0 B 30 FC Thun 1 0 0 1 -1 0 B 31 KuPS 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại