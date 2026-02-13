Nhận định FC Volendam vs PSV Eindhoven - Đẳng cấp chênh lệch tại Eredivisie PSV Eindhoven tràn đầy tự tin giành 3 điểm trước FC Volendam để củng cố ngôi đầu bảng, bất chấp danh sách chấn thương kéo dài trong chuyến làm khách tại Kras Stadion.

Cuộc đối đầu giữa FC Volendam và PSV Eindhoven tại vòng đấu tới của giải Vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie) là màn chạm trán giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng. Trong khi đội khách đang băng băng về đích với sức mạnh hủy diệt, đội chủ nhà lại đang chật vật tìm kiếm từng điểm số để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Tính đến thời điểm hiện tại, PSV Eindhoven đang ngự trị vững chắc trên đỉnh bảng xếp hạng Eredivisie. Đội bóng của Eindhoven đã tích lũy được 59 điểm sau 22 trận đã đấu, tạo ra khoảng cách an toàn với các đối thủ bám đuổi. Ngược lại, FC Volendam hiện đang xếp ở vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 21 điểm. Khoảng cách về mặt điểm số và trình độ giữa hai đội là vô cùng lớn, điều này phản ánh rõ nét qua hiệu số bàn thắng bại của cả hai bên.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) PSV Eindhoven 1 59 Thắng 4, Hòa 1 FC Volendam 15 21 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Phân tích phong độ và sức mạnh tấn công

PSV Eindhoven đang thể hiện một phong độ gần như tuyệt đối trong mùa giải này. Với 19 chiến thắng sau 22 trận, họ là đội bóng có tỷ lệ thắng cao nhất giải đấu. Đặc biệt, hiệu suất ghi bàn của PSV cực kỳ ấn tượng với trung bình 3.0 bàn thắng mỗi trận. Khả năng tấn công đa dạng và sự ổn định của hàng thủ (chỉ để thủng lưới trung bình 1.2 bàn/trận) biến họ thành một cỗ máy chiến thắng thực thụ, nhất là khi phải thi đấu xa nhà với 11 chiến thắng sân khách.

Bên phía đối diện, FC Volendam đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn. Dù đã có những nỗ lực nhất định để giành được 5 chiến thắng từ đầu mùa, nhưng hàng thủ của họ đang là điểm yếu chí tử. Với 37 bàn thua (trung bình 1.7 bàn/trận), FC Volendam sẽ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ các chân sút thượng thặng bên phía PSV. Sân nhà Kras Stadion có thể là điểm tựa tinh thần, nơi họ giành được 4 trong tổng số 5 chiến thắng mùa này, nhưng trước một đối thủ quá mạnh, cơ hội tạo nên bất ngờ là rất thấp.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của PSV

Nhìn vào lịch sử đối đầu gần đây, người hâm mộ FC Volendam có lý do để lo lắng. PSV Eindhoven đã toàn thắng trong cả 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, ghi tới 21 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 bàn. Đáng chú ý nhất là chiến thắng hủy diệt 7-1 vào tháng 8/2022, cho thấy sự chênh lệch trình độ quá lớn giữa hai câu lạc bộ.

30/11/2025: PSV Eindhoven 3 - 0 FC Volendam

11/02/2024: FC Volendam 1 - 5 PSV Eindhoven

30/09/2023: PSV Eindhoven 3 - 1 FC Volendam

16/04/2023: FC Volendam 2 - 3 PSV Eindhoven

31/08/2022: PSV Eindhoven 7 - 1 FC Volendam

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất về mặt nhân sự. FC Volendam sẽ thiếu vắng G. Yah do chấn thương, trong khi khả năng ra sân của những trụ cột như H. Veerman, J. Ideho và N. Bukala vẫn còn bỏ ngỏ. Điều này chắc chắn sẽ làm suy giảm sức mạnh của đội bóng chủ sân Kras Stadion.

Tuy nhiên, PSV Eindhoven cũng gặp khó khăn không kém khi danh sách bệnh binh đang kéo dài. Những cái tên quan trọng như tiền đạo R. Pepi (chấn thương cẳng tay), A. Plea (chấn thương đầu gối) và R. van Bommel (chấn thương đầu gối) đều chắc chắn vắng mặt. Ngoài ra, thủ thành N. Olij cũng không thể thi đấu do chấn thương bẹn. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng với chiều sâu đội hình vượt trội, PSV vẫn được đánh giá cao hơn hẳn trong việc kiểm soát thế trận và định đoạt kết quả trận đấu.

Với ưu thế tuyệt đối về mọi mặt, PSV Eindhoven được dự đoán sẽ tiếp tục mạch thắng để củng cố ngôi vị số một tại Eredivisie. FC Volendam có thể sẽ chọn lối chơi lùi sâu và phòng ngự phản công, nhưng việc ngăn chặn hàng công ghi trung bình 3 bàn/trận của đội khách là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.