Nhận định Fenerbahçe vs Nottingham Forest - UEFA Europa League 00h45 ngày 20/02/2026: Nottingham Forest hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu Fenerbahçe trong bối cảnh cả hai đội đang tìm kiếm sự ổn định tại đấu trường châu lục.

Cuộc đối đầu cân sức tại Chobani Stadium

Vào lúc 00h45 ngày 20/02/2026, Fenerbahçe sẽ có cuộc tiếp đón Nottingham Forest trên sân vận động Chobani Stadium Fenerbahce Sukru Saracoglu trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ khi họ đang nỗ lực cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng tổng để giành vé vào vòng knock-out.

Tình hình bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Nottingham Forest đang đứng ở vị trí thứ 13 với 14 điểm, nhỉnh hơn một chút so với Fenerbahçe, đội đang xếp thứ 19 với 12 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến trận đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội vàng để một trong hai đội bứt phá.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Nottingham Forest 13 14 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Fenerbahçe 19 12 Thắng 1, Hòa 3, Thua 1

Bên cạnh đó, Nottingham Forest đang cho thấy hiệu suất tấn công ấn tượng hơn với trung bình 1.9 bàn thắng mỗi trận (tổng cộng 15 bàn sau 8 trận). Trong khi đó, Fenerbahçe lại thể hiện lối đá thực dụng và chặt chẽ hơn khi ghi được 10 bàn (trung bình 1.3 bàn/trận) nhưng sở hữu hàng thủ khá ổn định. Đáng chú ý, cả hai đội đều có cùng chỉ số phòng ngự khi chỉ để thủng lưới trung bình 0.9 bàn mỗi trận.

Tổn thất lực lượng nghiêm trọng

Đặc biệt, cả hai huấn luyện viên đều phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước giờ bóng lăn. Chủ nhà Fenerbahçe chắc chắn sẽ thiếu vắng sự phục vụ của một loạt cái tên như E. Alvarez, A. Fall, M. Gunok, E. Mor, A. Musaba và M. Yandas do chấn thương và các lý do chuyên môn khác.

Ngược lại, danh sách bệnh binh của Nottingham Forest còn dài hơn đáng kể. Đại diện từ nước Anh sẽ không có sự phục vụ của chân sút chủ lực T. Awoniyi, cùng các cầu thủ quan trọng như W. Boly (chấn thương đầu gối), John Victor (chấn thương đầu gối), L. Netz, S. Ortega và M. Sels (chấn thương vùng háng). Đặc biệt, sự vắng mặt của C. Wood do chấn thương đầu gối sẽ là tổn thất lớn cho hàng công của đội khách. Ngoài ra, khả năng ra sân của Murillo và N. Savona vẫn còn bỏ ngỏ khi cả hai đang gặp các vấn đề về bắp chân và đầu gối.

Phân tích chiến thuật và dự đoán kết quả

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách và đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự, Nottingham Forest vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định trong thời gian gần đây. Với tỷ lệ dự đoán giành điểm (thắng hoặc hòa) lên tới 90%, đội bóng nước Anh cho thấy sự tự tin nhất định trước chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Chi tiết hơn về các khả năng xảy ra, các chuyên gia nhận định xác suất thắng trận của Nottingham Forest là 45%, ngang bằng với tỷ lệ hòa (45%), trong khi cơ hội giữ lại 3 điểm trọn vẹn của chủ nhà Fenerbahçe chỉ dừng lại ở mức 10%. Với tính chất quan trọng của trận đấu và hàng thủ khá chắc chắn của cả hai bên, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Kịch bản một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội khách đang được giới chuyên môn ưu tiên cân nhắc.