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Nhận định Feyenoord vs Utrecht: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu

Văn Thể20/09/2026 12:37

Feyenoord đang duy trì vị trí thứ 3 với 14 điểm và chuỗi bất bại, sẵn sàng tiếp đón Utrecht nhằm tiếp tục gây sức ép lên nhóm đầu bảng trong trận đấu lúc 17h15.

Feyenoord bước vào cuộc tiếp đón Utrecht trên sân vận động Stadion Feijenoord lúc 17h15 ngày 20/09/2026 với cơ hội rõ nét để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng. Nắm giữ vị trí thứ 3 cùng 14 điểm, đội chủ nhà đang duy trì nhịp độ thi đấu ấn tượng để gây áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu.

Tương quan vị trí và phong độ hiện tại

Màn trình diễn của Feyenoord thời gian qua mang tính ổn định cao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này bất bại với thành tích thắng 3 trận và hòa 2 trận. Sự vững chắc này là nền tảng giúp họ thu về 14 điểm sau các vòng đấu, qua đó củng cố vững chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, Utrecht đang gặp nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm sự ổn định. Đội khách hiện đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm. Xét trong 5 trận gần nhất, Utrecht chỉ giành được 1 chiến thắng, chia điểm 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Cách biệt 9 điểm giữa hai đội phản ánh chính xác điểm rơi phong độ trái ngược trước giờ bóng lăn.

Ưu thế đối đầu nghiêng về phía Feyenoord

Không chỉ vượt trội về thứ hạng mùa này, Feyenoord còn nắm lợi thế tâm lý lớn nhờ thành tích chạm trán áp đảo. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy Feyenoord giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trước Utrecht, không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa.

Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Stadion Feijenoord càng gia tăng thêm sự tự tin cho đội chủ nhà. Trước một Utrecht mới chỉ thắng đúng 1 trận trong 5 lần ra sân gần đây, Feyenoord hoàn toàn nắm thế chủ động trong việc áp đặt nhịp độ.

Cục diện và mục tiêu điểm số

Cuộc so tài này mang ý nghĩa quan trọng với Feyenoord trong cuộc đua ở nhóm trên. Để không bị tụt lại so với hai vị trí dẫn đầu, đội chủ nhà cần hiện thực hóa sự chênh lệch phong độ và đẳng cấp thành kết quả có lợi. Về phần mình, Utrecht buộc phải cải thiện khâu phòng ngự nếu muốn tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách đầy thử thách.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Feyenoord · 4 thắng0 hòaUtrecht · 1 thắng
08/02/2026
Utrecht
0 - 1
Feyenoord
FEY
05/10/2025
Feyenoord
3 - 2
Utrecht
FEY
12/01/2025
Feyenoord
1 - 2
Utrecht
UTR
27/10/2024
Utrecht
0 - 2
Feyenoord
FEY
31/03/2024
Feyenoord
4 - 2
Utrecht
FEY
Feyenoord
5 trận gần nhất
TBTHT
6
Trận
4-2-0
T-H-B
20
Ghi (TB 3.3)
7
Thủng lưới
Utrecht
5 trận gần nhất
THBHB
6
Trận
1-2-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
19
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1PSV Eindhoven6510+1516TTTTT
2AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
3Feyenoord6420+1314TTHTH
4Ajax7421+1214HTTBT
12Telstar6123-65HBHBB
13Utrecht6123-85THBHB
14Sparta Rotterdam7124-75BBHBH
Tình hình lực lượng
Feyenoord
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
B. Nieuwkoop (Injury)
G. Smal (Ankle Injury)
T. Beelen (Broken Leg)
J. Bos (Knee Injury)
J. Moder (Knee Injury)
Utrecht
A. Engwanda (Hamstring Injury)
V. Jensen (Knee Injury)
M. Jonathans (Knee Injury)
N. Ohio (Knee Injury)
K. Paredes (Inactive)
A. Engwanda (Hamstring Injury)
V. Jensen (Knee Injury)
M. Jonathans (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Feyenoord vs Utrecht: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu
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