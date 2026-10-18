Nhận định Fiorentina vs Como: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 11 điểm. Họ hành quân đến sân của Fiorentina, đội đứng hạng 18, lúc 20:00 ngày 18/10/2026.

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 11 điểm. Trận làm khách trước Fiorentina trên sân Stadio Artemio Franchi lúc 20:00 ngày 18/10/2026 là cơ hội để đội khách củng cố vị trí đó. Ở chiều ngược lại, Fiorentina đang đứng hạng 18 với 4 điểm và cần một kết quả tích cực trên sân nhà.

Como bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 8 với 11 điểm cho thấy Como đã có khởi đầu mùa giải khá vững. Đội bóng này đang ở khoảng cách đáng kể so với Fiorentina trên bảng xếp hạng: hơn 7 điểm và 10 bậc.

Tuy vậy, phong độ gần đây của Como chưa thật sự trơn tru. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2. Hai chiến thắng nằm ở đoạn cũ nhất của chuỗi trận, còn 3 trận sau đó gồm một trận thua, một trận hòa rồi lại một trận thua ở lượt đấu gần nhất.

Fiorentina cần một tín hiệu tích cực

Fiorentina cũng có thành tích 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà từng thắng liên tiếp hai trận, nhưng sau đó chững lại với một trận hòa và một trận thua ở lượt đấu gần nhất.

Với chỉ 4 điểm sau những vòng đầu mùa, Fiorentina cần tìm lại sự ổn định trước sân nhà. Lợi thế sân bãi và sự cổ vũ của khán giả trên sân Stadio Artemio Franchi có thể là điểm tựa để họ thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Como

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Como thắng 3 trận, Fiorentina thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng và người thua rõ ràng.

Como nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng Fiorentina cũng không hề yếu thế khi hai lần vượt qua đối thủ trong giai đoạn này. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn không phải là màn thể hiện một chiều.

Điểm then chốt trong cuộc đối đầu

Cả hai đội cùng đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định khi đều thua trận gần nhất. Đội nào sớm lấy lại sự chắc chắn trong khâu tổ chức và giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ có lợi thế lớn.

Như vậy, Como có động lực giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi suất dự cúp châu lục. Fiorentina cần chiến thắng để cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Nhận định

Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, phong độ gần nhất của hai đội khá tương đồng và Fiorentina được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu vì thế có thể diễn ra giằng co, và đội nào tận dụng tốt hơn cơ hội của mình sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fiorentina · 2 thắng 0 hòa Como · 3 thắng Como 1 - 2 Fiorentina FIO Fiorentina 1 - 3 Como COM Fiorentina 1 - 2 Como COM Fiorentina 0 - 2 Como COM Como 0 - 2 Fiorentina FIO

Fiorentina 5 trận gần nhất B H T T B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 14 Thủng lưới Como 5 trận gần nhất B H B T T 6 Trận 3-2-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 2 AS Roma 7 5 2 0 +13 17 T H H T T 3 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T … 7 Juventus 6 3 2 1 +4 11 H T B H T 8 Como 6 3 2 1 +3 11 H B T T T 9 Napoli 7 3 1 3 +3 10 B T H T B … 17 Parma 6 1 1 4 -6 4 B T B H B 18 Fiorentina 6 1 1 4 -7 4 B H T B B 19 Genoa 7 1 1 5 -8 4 B T B H B …

Tình hình lực lượng Fiorentina ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ L. Ranieri (Leg Injury) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ L. Ranieri (Leg Injury) Como ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury) ✚ A. Diao (Thigh Injury) ✚ M. Kean (Leg Injury)