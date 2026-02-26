Nhận định Fiorentina vs Jagiellonia - UEFA Europa Conference League Fiorentina nắm giữ lợi thế lớn khi tiếp đón Jagiellonia tại sân nhà Artemio Franchi, sau chiến thắng áp đảo 3-0 ở trận lượt đi vòng đấu UEFA Europa Conference League.

Fiorentina sẽ có cuộc tái đấu với Jagiellonia vào lúc 00:45 ngày 27/02/2026 tại sân vận động Stadio Artemio Franchi. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đang có sự tương đồng về điểm số nhưng chênh lệch rõ rệt về hiệu suất thi đấu và kinh nghiệm tại đấu trường châu lục.

Vị thế trên bảng xếp hạng

Hiện tại, cả Fiorentina và Jagiellonia đều đang sở hữu 9 điểm. Tuy nhiên, đại diện của Italy tạm xếp trên ở vị trí thứ 15, trong khi đội bóng đến từ Ba Lan đứng thứ 17. Cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ là cơ hội để một trong hai đội bứt phá nhằm cải thiện vị trí trong nhóm giữa bảng xếp hạng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Fiorentina 15 9 Thắng 2, thua 3 Jagiellonia 17 9 Thắng 1, hòa 3, thua 1

Phong độ và thống kê chuyên môn

Fiorentina: Sức mạnh tại Artemio Franchi

Đội chủ nhà đang duy trì hiệu suất tấn công ấn tượng với trung bình 1.9 bàn thắng mỗi trận. Trong 9 trận đã chơi mùa này, Fiorentina giành được 6 chiến thắng và chỉ để thua 3 trận. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của họ hoạt động khá ổn định khi chỉ để lọt lưới trung bình 0.8 bàn/trận.

Mặc dù phong độ 5 trận gần nhất có phần trồi sụt với 2 chiến thắng và 3 thất bại, nhưng việc được thi đấu trên sân nhà luôn là điểm tựa lớn cho đội bóng thành Florence. Tại Stadio Artemio Franchi, họ đã thắng 3 trong tổng số 4 trận tiếp đón các đối thủ mùa này.

Jagiellonia: Thử thách từ hàng thủ

Phía bên kia chiến tuyến, Jagiellonia đang cho thấy sự thiếu ổn định. Dù đã thi đấu tới 13 trận, họ cũng chỉ có được số trận thắng tương đương đối thủ (6 trận). Hiệu suất ghi bàn của đội khách đạt 1.3 bàn/trận, thấp hơn đáng kể so với đội chủ nhà. Hàng thủ của đại diện Ba Lan cũng để thủng lưới nhiều hơn với trung bình 0.9 bàn thua mỗi trận.

Lịch sử đối đầu và tương quan lực lượng

Lịch sử đang ủng hộ hoàn toàn đội bóng Italy. Trong lần chạm trán gần nhất vào ngày 20/02/2026, Fiorentina đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Jagiellonia. Kết quả này mang lại ưu thế tâm lý cực lớn cho đoàn quân áo tím trước giờ bóng lăn.

Về tình hình nhân sự, cả hai đội bóng đều đang có được lực lượng mạnh nhất khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp chấn thương hay treo giò quan trọng nào từ nguồn tin chính thức.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các thông số thống kê, Fiorentina được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, tỷ lệ hòa cũng được đặt ở mức 45% và chỉ có 10% cơ hội dành cho đội khách Jagiellonia. Với tính chất của một trận lượt về, Fiorentina nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận để bảo toàn lợi thế.

Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng bùng nổ. Xu hướng lựa chọn an toàn cho cuộc đối đầu này là một kết quả thắng hoặc hòa dành cho Fiorentina đi kèm với tổng số bàn thắng dưới ngưỡng 3.5.