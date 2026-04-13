Nhận định Fiorentina vs Lazio - Serie A: Thử thách cho tham vọng của Đại bàng Lazio nỗ lực áp sát nhóm dự cúp châu Âu nhưng phải đối mặt với một Fiorentina cực kỳ khó chịu trên sân nhà Stadio Artemio Franchi tại vòng 32 Serie A.

01h45 ngày 14/4/2026: Cuộc đối đầu kịch tính tại Florence

Fiorentina sẽ tiếp đón Lazio trên sân nhà Stadio Artemio Franchi vào lúc 01h45 ngày 14/04/2026. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà quyết tâm cải thiện vị trí thứ 16, trong khi đội bóng thủ đô cần 3 điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu mùa tới.

Vị trí trên bảng xếp hạng và mục tiêu thực tế

Lazio hiện đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 44 điểm sau 31 trận đấu. Đội bóng của thành Rome vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí cao hơn khi chỉ kém nhóm phía trên một khoảng cách không quá lớn. Ngược lại, Fiorentina đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi dậm chân ở vị trí thứ 16 với 32 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ một khoảng cách mong manh.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Lazio 9 44 3 thắng, 1 hòa, 1 thua Fiorentina 16 32 2 thắng, 2 hòa, 1 thua

Phong độ và thống kê chuyên môn

Fiorentina (Chủ nhà): Đội bóng áo tím đang cho thấy sự nỗ lực với 2 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 vòng đấu gần đây. Trên sân nhà Stadio Artemio Franchi, họ đã giành được 3 chiến thắng và 6 trận hòa từ đầu mùa. Hiệu suất ghi bàn của Fiorentina đạt trung bình 1.2 bàn/trận, nhưng hàng thủ vẫn là nỗi lo khi để thủng lưới trung bình 1.4 bàn mỗi trận.

Lazio (Khách): Đội khách đang sở hữu phong độ khá ấn tượng với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, Lazio sở hữu hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn khi chỉ để thủng lưới trung bình 0.9 bàn/trận. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của hàng công vẫn là bài toán cần lời giải khi họ chỉ đạt hiệu suất 1.0 bàn/trận.

Lịch sử đối đầu: Điểm tựa từ quá khứ

Dù có vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng, Fiorentina lại thường xuyên có kết quả tốt khi đối đầu với Lazio trong thời gian gần đây. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, kết quả cho thấy:

Fiorentina thắng 3 trận.

Lazio thắng 1 trận.

Hai đội hòa nhau 1 trận.

Ở trận lượt đi vào tháng 1/2026, hai đội đã chia điểm trong một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với kết quả hòa 2-2.

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách vắng mặt đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh đội hình.

Fiorentina:

N. Fagioli: Vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng.

Vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng. A. Gudmundsson: Vắng mặt do thẻ đỏ.

Vắng mặt do thẻ đỏ. T. Lamptey: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. M. Kean và M. Solomon: Đang bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương bắp chân và cơ.

Lazio:

I. Provedel: Thủ môn số 1 vắng mặt do chấn thương vai.

Thủ môn số 1 vắng mặt do chấn thương vai. S. Gigot: Chấn thương mắt cá chân.

Chấn thương mắt cá chân. N. Rovella: Vỡ xương đòn, chắc chắn vắng mặt.

Vỡ xương đòn, chắc chắn vắng mặt. M. Zaccagni: Nghi ngờ khả năng thi đấu do chấn thương đùi.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu ủng hộ, Fiorentina được đánh giá có khả năng giành ít nhất 1 điểm. Tuy nhiên, việc thiếu vắng các trụ cột do thẻ phạt như Fagioli và Gudmundsson sẽ khiến sức tấn công của họ bị giảm sút đáng kể.

Lazio với lối chơi thực dụng và hàng thủ chắc chắn sẽ chủ động chơi rình rập. Việc thiếu vắng thủ thành Provedel có thể là điểm yếu để Fiorentina khai thác. Các chuyên gia dự báo đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ và không có quá nhiều bàn thắng được ghi.

Dự đoán: Fiorentina thắng hoặc Hòa (Tỷ lệ dự đoán: 45% thắng, 45% hòa).