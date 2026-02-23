Nhận định Fiorentina vs Pisa - Serie A: Trận chiến sinh tử tại Artemio Franchi Vòng 25 Serie A chứng kiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Fiorentina và Pisa trong nỗ lực trụ hạng. Với lợi thế sân nhà, The Viola đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để bứt phá khỏi nhóm nguy hiểm.

Trận đấu giữa Fiorentina và Pisa tại vòng 25 Serie A không chỉ đơn thuần là một cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cuối bảng xếp hạng, mà còn là một bài toán chiến thuật quan trọng cho cả hai huấn luyện viên. Diễn ra lúc 00:30 ngày 24/02/2026 tại sân vận động Stadio Artemio Franchi, kết quả của trận cầu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện cuộc đua trụ hạng mùa giải năm nay.

Vị trí trên bảng xếp hạng và áp lực trụ hạng

Hiện tại, Fiorentina đang đứng ở vị trí thứ 18 với 21 điểm sau 25 trận đấu. Trong khi đó, đội khách Pisa xếp ngay sau ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 15 điểm. Khoảng cách 6 điểm giữa hai đội biến trận đấu này thành một trận cầu "6 điểm" điển hình. Một chiến thắng cho Fiorentina sẽ giúp họ tạo ra khoảng cách an toàn với nhóm cuối, ngược lại, Pisa buộc phải thắng để nuôi hy vọng bám đuổi.

Phân tích phong độ Fiorentina: Tìm lại điểm tựa sân nhà

Phong độ của Fiorentina trong 5 trận gần nhất là khá phập phù với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Nhìn rộng hơn cả mùa giải, đội bóng áo tím đã giành được 4 chiến thắng (trong đó có 2 trận trên sân nhà) và 9 trận hòa. Điểm sáng của Fiorentina nằm ở hiệu suất ghi bàn ổn định với trung bình 1,2 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đang là nỗi lo lớn khi họ đã để thủng lưới tới 39 bàn (trung bình 1,6 bàn/trận).

Phân tích phong độ Pisa: Cơn khủng hoảng chưa dứt

Pisa đang trải qua một mùa giải vô cùng khó khăn khi mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng sau 25 vòng đấu. Đặc biệt, đội khách vẫn chưa biết đến mùi vị thắng lợi mỗi khi thi đấu xa nhà. Với 12 trận hòa và 12 trận thua, lối chơi của Pisa thiếu đi sự đột biến cần thiết ở hàng công khi chỉ ghi được trung bình 0,8 bàn/trận, trong khi hàng thủ lại lỏng lẻo với 42 bàn thua kể từ đầu mùa.

Tình hình lực lượng và lịch sử đối đầu

Về mặt nhân sự, Fiorentina sẽ gặp tổn thất không nhỏ khi T. Lamptey vắng mặt vì chấn thương đầu gối và R. Mandragora bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng. Khả năng ra sân của bộ đôi A. Gudmundsson và D. Rugani vẫn còn là dấu hỏi lớn. Phía bên kia chiến tuyến, Pisa cũng đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng khi D. Denoon, S. Scuffet, C. Stengs và I. Vural đều phải ngồi ngoài vì các chấn thương khác nhau.

Trong lịch sử đối đầu gần nhất vào ngày 28/09/2025, hai đội đã chia điểm trong một trận hòa không bàn thắng trên sân của Pisa. Điều này cho thấy sự thận trọng của cả hai bên khi đối đầu trực tiếp.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê và lợi thế sân bãi, Fiorentina được đánh giá cao hơn với tỷ lệ chiến thắng 45%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng ở mức cao là 45%, trong khi cơ hội thắng của Pisa chỉ chiếm 10%. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ, nơi Fiorentina sẽ chủ động kiểm soát bóng nhưng cần đặc biệt lưu ý các tình huống phản công từ đội khách.

Thông số dự kiến Fiorentina Pisa Tỷ lệ thắng 45% 10% Bàn thắng trung bình 1.2 0.8 Vị trí BXH 18 19

Dự đoán: Fiorentina thắng hoặc hòa.

Cập nhật đội hình lúc 00:00 24/02/2026

Đội hình chính thức

Fiorentina

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Paolo Vanoli

Đội hình xuất phát:

43. David De Gea (G)

2. Dodô (D)

5. Marin Pongračić (D)

6. Luca Ranieri (D)

65. Fabiano Parisi (D)

27. Cher Ndour (M)

44. Nicolò Fagioli (M)

4. Marco Brescianini (M)

17. Jack Harrison (F)

20. Moise Kean (F)

19. Manor Solomon (F)

Dự bị:

53. Oliver Christensen

1. Luca Lezzerini

60. Eddy Kouadio

62. Luís Balbo

3. Daniele Rugani

21. Robin Gosens

15. Pietro Comuzzo

29. Niccolò Fortini

63. Piergiorgio Bonanno

80. Giovanni Fabbian

22. Jacopo Fazzini

91. Roberto Piccoli

10. Albert Guðmundsson

Pisa

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Oscar Hiljemark

Đội hình xuất phát:

12. Nícolas (G)

5. Simone Canestrelli (D)

4. Antonio Caracciolo (D)

2. Rosen Bozhinov (D)

15. Idrissa Touré (M)

6. Marius Marin (M)

35. Felipe Loyola (M)

3. Samuele Angori (M)

32. Stefano Moreo (F)

19. Samuel Iling Junior (F)

81. Filip Stojilković (F)

Dự bị: