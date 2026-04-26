Nhận định Fiorentina vs Sassuolo - Serie A Fiorentina nỗ lực duy trì chuỗi bất bại khi tiếp đón Sassuolo trong bối cảnh cả hai đội bóng đều đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng tại vòng 34 Serie A.

Vòng 34 Serie A chứng kiến cuộc đối đầu đáng chú ý tại Stadio Artemio Franchi giữa Fiorentina và Sassuolo. Trong khi Fiorentina đang đứng ở vị trí thứ 15 với 36 điểm, họ lại đang sở hữu phong độ ổn định hơn so với đối thủ xếp trên là Sassuolo. Đội chủ nhà đang hướng tới mục tiêu bứt phá khỏi nhóm cuối bảng để củng cố vị thế trước khi mùa giải khép lại.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Dù xếp ở vị trí thứ 10 với 45 điểm, Sassuolo đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn nước rút. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận 2 thất bại. Ngược lại, Fiorentina dù đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng nhưng lại đang có chuỗi thành tích ấn tượng với 3 trận thắng và 2 trận hòa trong 5 vòng đấu vừa qua.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Sassuolo 10 45 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Fiorentina 15 36 Thắng 3, Hòa 2

Thống kê chuyên môn

Tính từ đầu mùa giải, Fiorentina đã chơi 33 trận, ghi được 38 bàn thắng (trung bình 1,2 bàn/trận) và để thủng lưới 45 bàn. Khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của The Viola khá đồng đều khi họ giành được 4 chiến thắng và 6 trận hòa tại Stadio Artemio Franchi. Phía bên kia chiến tuyến, Sassuolo có hiệu suất ghi bàn tương đương với 41 bàn sau 33 trận, nhưng hàng thủ của họ cũng không quá chắc chắn khi đã nhận 44 bàn thua.

Lịch sử đối đầu kịch tính

Các cuộc chạm trán giữa Fiorentina và Sassuolo thường diễn ra với thế trận cởi mở và nhiều bàn thắng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Fiorentina đang chiếm ưu thế nhẹ với 3 chiến thắng so với 2 chiến thắng của Sassuolo. Đáng chú ý là trận thắng đậm 5-1 của Fiorentina vào tháng 4 năm 2024, cho thấy họ luôn biết cách gây áp lực cực lớn lên hàng phòng ngự đối phương tại sân nhà.

06/12/2025: Sassuolo 3 - 1 Fiorentina

29/04/2024: Fiorentina 5 - 1 Sassuolo

07/01/2024: Sassuolo 1 - 0 Fiorentina

03/06/2023: Sassuolo 1 - 3 Fiorentina

07/01/2023: Fiorentina 2 - 1 Sassuolo

Tình hình lực lượng và tổn thất nhân sự

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đau đầu với danh sách thương binh kéo dài. Fiorentina sẽ thiếu vắng những cái tên quan trọng như Robin Gosens, Moise Kean (chấn thương bắp chân) và Marin Pongracic do án treo giò. Trường hợp của N. Fortini vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương lưng.

Sassuolo cũng chịu tổn thất không kém khi ngôi sao chủ lực Domenico Berardi phải vắng mặt do thẻ đỏ. Ngoài ra, Daniel Boloca (chấn thương cơ), F. Cande và E. Pieragnolo (chấn thương đầu gối) cũng chắc chắn ngồi ngoài trong chuyến hành quân này.

Nhận định chiến thuật

Với việc cả hai đội đều mất đi những nhân tố quan trọng trong khâu tấn công và phòng ngự, trận đấu có thể sẽ được định đoạt bởi khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến. Fiorentina với lợi thế sân nhà và phong độ đang lên được đánh giá cao hơn ở khả năng giành điểm. Các chuyên gia dự báo một kết quả có lợi cho đội chủ nhà, với tỷ lệ giành chiến thắng hoặc hòa lên tới 90%.

Nhìn chung, đây sẽ là thử thách thực sự cho Sassuolo nếu họ muốn bảo vệ vị trí trong top 10 trước sự vươn lên mạnh mẽ của đội bóng thành Florence.