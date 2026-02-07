Nhận định Fiorentina vs Torino - Serie A: Cơ hội để La Viola thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ Fiorentina đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với nhóm an toàn khi tiếp đón Torino tại vòng 24 Serie A. Trong khi đó, đội khách đang rơi tự do với 4 thất bại liên tiếp.

Trận đấu giữa Fiorentina và Torino tại Stadio Artemio Franchi vào lúc 02:45 ngày 08/02/2026 mang ý nghĩa sống còn đối với đội chủ nhà trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi Fiorentina đang ngụp lặn ở vị trí thứ 18, Torino cũng đang cho thấy những dấu hiệu bất ổn nghiêm trọng về phong độ dù đang đứng ở giữa bảng xếp hạng.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, khoảng cách giữa hai đội là 9 điểm. Tuy nhiên, phong độ gần đây của cả hai đều không mang lại sự an tâm cho người hâm mộ. Torino sau giai đoạn đầu mùa ổn định đã bắt đầu sa sút điểm số nhanh chóng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Torino 13 26 Thắng 1, Thua 4 Fiorentina 18 17 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Fiorentina: Điểm tựa sân nhà Artemio Franchi

Mặc dù đang đứng thứ 18, Fiorentina cho thấy sự lì lợm nhất định khi được thi đấu tại thánh địa của mình. Trong tổng số 23 trận đã đấu mùa này, họ giành được 3 chiến thắng thì có tới 2 trận diễn ra trên sân nhà. Hiệu suất ghi bàn của La Viola đạt mức 1.1 bàn/trận, một con số không quá tệ đối với đội bóng ở nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là tử huyệt của họ khi để thủng lưới trung bình 1.6 bàn mỗi trận.

Torino: Cơn khủng hoảng niềm tin

Đội bóng thành Turin đang trải qua giai đoạn tồi tệ khi để thua tới 4 trong 5 trận đấu gần nhất. Hàng công của Torino đang gặp vấn đề lớn về đầu ra khi chỉ ghi được trung bình 1.0 bàn/trận. Đáng chú ý, hàng phòng ngự của họ thậm chí còn mỏng manh hơn cả Fiorentina với tỷ lệ thủng lưới 1.7 bàn/trận. Việc phải thi đấu xa nhà sẽ là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Torino trong bối cảnh tâm lý đang xuống thấp.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội chủ nhà

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Fiorentina. Đội bóng áo tím vẫn giữ được thành tích bất bại trước Torino với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Đáng chú ý, các trận đấu giữa hai đội thường diễn ra vô cùng chặt chẽ và ít bàn thắng, với 3 trận kết thúc với tỷ số hòa 0-0 hoặc 1-1.

31/08/2025: Torino 0 - 0 Fiorentina

19/01/2025: Fiorentina 1 - 1 Torino

03/11/2024: Torino 0 - 1 Fiorentina

03/03/2024: Torino 0 - 0 Fiorentina

30/12/2023: Fiorentina 1 - 0 Torino

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với những tổn thất không nhỏ về mặt nhân sự, đặc biệt là đội khách Torino.

Danh sách vắng mặt

Fiorentina: Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng T. Lamptey do chấn thương đầu gối. Khả năng ra sân của hậu vệ D. Rugani vẫn còn bỏ ngỏ sau vấn đề ở bắp chân.

Torino: Đội khách chịu tổn thất nặng nề khi mất hai trụ cột M. Prati và N. Vlasic do án treo giò (thẻ phạt). Bên cạnh đó, A. Ismajli và Z. Savva chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Một danh sách dài các cầu thủ bao gồm G. Simeone, I. Ilic, và Z. Aboukhlal hiện đang trong tình trạng bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Nhận định trận đấu

Với lợi thế sân nhà và lịch sử đối đầu vượt trội, Fiorentina đang được đánh giá cao hơn ở khả năng giành điểm. Việc Torino mất đi nhạc trưởng N. Vlasic sẽ khiến khả năng triển khai bóng của họ gặp nhiều khó khăn. Ngược lại, Fiorentina cần tận dụng tối đa sự bất ổn của đối thủ để tìm kiếm chiến thắng, qua đó thắp sáng hy vọng thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng được ghi. Kịch bản Fiorentina từ hòa đến thắng là hoàn toàn khả thi trong bối cảnh hiện tại.