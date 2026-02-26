Nhận định FK Crvena Zvezda vs Lille - UEFA Europa League: Điểm tựa sân nhà Rajko Mit FK Crvena Zvezda đặt mục tiêu duy trì mạch bất bại sân nhà khi tiếp đón Lille, đội bóng đang gặp khủng hoảng nhân sự trầm trọng tại vòng bảng Europa League.

Vào lúc 00h45 ngày 27/02/2026, sân vận động Stadion Rajko Mit sẽ chứng kiến cuộc đối đầu quan trọng giữa FK Crvena Zvezda và Lille trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu có ý nghĩa then chốt đối với tham vọng tiến sâu của cả hai đội khi khoảng cách trên bảng xếp hạng hiện chỉ là 2 điểm.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, FK Crvena Zvezda đang đứng thứ 15 với 14 điểm. Đội chủ nhà đang sở hữu phong độ ấn tượng với chuỗi kết quả thắng 4, hòa 1 trong 5 trận đấu gần đây nhất tại đấu trường này. Đặc biệt, đội bóng Serbia đang biến sân nhà thành một pháo đài thực sự khi chưa để thua trận nào tại Stadion Rajko Mit mùa này (thắng 2, hòa 2).

Ngược lại, Lille đang xếp vị trí thứ 18 với 12 điểm. Phong độ của đại diện nước Pháp không thực sự ổn định khi họ đã để thua 3 trong 5 trận gần nhất (thắng 2, thua 3). Đáng lo ngại hơn, khả năng thi đấu xa nhà của Lille đang bị đặt dấu hỏi lớn với 3 thất bại sau 4 trận sân khách đã đấu.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận) FK Crvena Zvezda 15 14 Thắng 4, Hòa 1 Lille 18 12 Thắng 2, Thua 3

Lịch sử đối đầu và thống kê chuyên môn

Lịch sử đang ủng hộ hoàn toàn FK Crvena Zvezda. Trong 2 lần chạm trán gần nhất vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, đội bóng Serbia đều giành chiến thắng với cùng tỷ số tối thiểu 1-0. Điều này cho thấy lối chơi thực dụng và khả năng bảo vệ thành quả cực tốt của Crvena Zvezda trước đối thủ đến từ Ligue 1.

Về hiệu suất ghi bàn, Crvena Zvezda duy trì sự ổn định với trung bình 0.9 bàn/trận và chỉ để thủng lưới 0.7 bàn/trận. Trong khi đó, dù Lille có hàng công sắc bén hơn (1.3 bàn/trận) nhưng hàng thủ của họ lại khá lỏng lẻo khi nhận trung bình 1.1 bàn thua mỗi trận.

Tình hình lực lượng: Lille khủng hoảng trầm trọng

Bước vào trận đấu này, đội khách Lille phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi danh sách vắng mặt kéo dài. Những trụ cột như E. Mbappe (chấn thương đùi), T. Meunier (chấn thương cơ), H. Igamane và O. Toure (cùng chấn thương đầu gối) chắc chắn không thể góp mặt. Khả năng ra sân của trung vệ Alexsandro (chấn thương bắp chân) vẫn còn bỏ ngỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, FK Crvena Zvezda cũng thiếu vắng M. Ivanic và N. Radonjic. Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất của họ là sự vắng mặt của V. Lucic do đã nhận đủ số thẻ phạt.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dưới sức ép khủng khiếp tại "Chảo lửa" Rajko Mit, FK Crvena Zvezda nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận dựa trên hàng phòng ngự kỷ luật đã giúp họ giữ sạch lưới trước Lille trong 2 trận trước đó. Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng hoặc hòa lên tới 90%, đội chủ nhà đang nắm mọi lợi thế trong tay.

Lille, dù buộc phải dâng cao để tìm kiếm điểm số nhằm cải thiện vị trí, nhưng với đội hình sứt mẻ, mục tiêu khả dĩ nhất của họ có lẽ là rời Serbia với 1 điểm. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được khả năng phòng ngự bóng chết và chống phản công, đại diện nước Pháp rất dễ lặp lại kịch bản trắng tay như những lần đối đầu trước đây.

Dự đoán kết quả: FK Crvena Zvezda thắng hoặc hòa.

Gợi ý: Trận đấu có thể sẽ có ít bàn thắng (dưới 3.5 bàn).