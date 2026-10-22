Nhận định FK Jablonec vs Brighton: Khách tiếp tục bay cao? Brighton đang thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của FK Jablonec trên sân Stadion Strelnice lúc 23h45 ngày 22/10/2026.

Brighton đến sân của FK Jablonec với mạch thắng liên tiếp 5 trận gần nhất và đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Stadion Strelnice. Chủ nhà bước vào cuộc đối đầu này với hình ảnh trái ngược hoàn toàn.

Brighton giữ trọn mạch thắng

Brighton là đội có phong độ ấn tượng nhất trong cặp đấu này. Họ đã thắng cả 5 trận gần nhất, không để mạch chiến thắng bị cắt đứt. Chuỗi kết quả ấy cho thấy một tập thể đang vận hành trơn tru và giữ được sự ổn định qua từng trận.

Trên bảng xếp hạng, Brighton hiện đứng thứ nhất với 3 điểm. Vị trí dẫn đầu giúp đội khách có thêm động lực để tiếp tục duy trì đà thăng hoa khi di chuyển đến Stadion Strelnice.

FK Jablonec chưa thoát khỏi chuỗi trận thiếu ổn định

Phong độ của FK Jablonec dao động rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng lưu ý, hai kết quả mới nhất đều là thất bại, nên họ đang trong giai đoạn cần tìm lại sự tự tin.

Vị trí trên bảng xếp hạng phản ánh khó khăn đó. FK Jablonec đứng thứ 23 và chưa có điểm nào. Với đội bóng này, trận gặp Brighton là phép thử lớn về khả năng phản ứng sau hai trận thua liên tiếp.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách về phong độ là yếu tố nổi bật nhất. Một bên đang thắng đều đặn và đứng đầu bảng, một bên vừa thua hai trận gần nhất và nằm ở nhóm cuối. Brighton nhiều khả năng sẽ cố gắng khai thác sự thiếu ổn định của chủ nhà, đồng thời giữ nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp.

Ngược lại, FK Jablonec có lợi thế sân nhà và cần một khởi đầu chắc chắn để kéo trận đấu về phía mình. Nếu sớm tạo được sự tự tin, đội chủ nhà có thể làm khó đối thủ đang ở đỉnh cao phong độ.

Nhận định

Nhìn chung, Brighton được đánh giá nhỉnh hơn nhờ mạch thắng 5 trận và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. FK Jablonec cần thể hiện sự bền bỉ và tập trung cao độ để chặn đà tiến của đối thủ. Câu hỏi đặt ra là liệu đội khách có tiếp tục bay cao hay chủ nhà sẽ tìm được lời đáp sau chuỗi kết quả chưa thuyết phục.

FK Jablonec 5 trận gần nhất B B T T H 7 Trận 4-0-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.7) 8 Thủng lưới Brighton 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 22 Riga 1 0 1 0 0 1 H 23 FK Jablonec 1 0 0 1 -1 0 B 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại