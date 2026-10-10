Nhận định Fortuna Sittard vs Twente: Màn so tài của hai đội vào phom Cuộc so tài giữa Fortuna Sittard và Twente lúc 01:00 ngày 11/10/2026 hứa hẹn kịch tính khi hai câu lạc bộ đang bám sát nhau với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 3 điểm.

Màn chạm trán giữa Fortuna Sittard và Twente diễn ra vào lúc 01:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Fortuna Sittard Stadion được chú ý đặc biệt khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ cao ở giai đoạn hiện tại. Khoảng cách sít sao giữa hai câu lạc bộ tại nhóm đầu khiến cuộc đọ sức này mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện điểm số của đôi bên.

Twente duy trì chuỗi trận ấn tượng

Đội khách Twente bước vào trận đấu với sự tự tin lớn nhờ chuỗi màn trình diễn thăng hoa trong thời gian qua. Đội bóng này đang chiếm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với tổng cộng 16 điểm tích lũy được.

Sự ổn định của Twente được minh chứng rõ nét qua kết quả thi đấu gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Twente xuất sắc giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Lối chơi hiệu quả cùng mạch trận bất bại giúp họ liên tục tích lũy điểm số tối đa để củng cố chỗ đứng vững chắc ở tốp đầu.

Fortuna Sittard bám đuổi sát sao với lợi thế sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Fortuna Sittard cũng đang tạo dựng được vị thế đáng nể. Đội chủ sân Fortuna Sittard Stadion hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng khi sở hữu 13 điểm trong tay, chỉ kém chính Twente vỏn vẹn 3 điểm.

Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Fortuna Sittard Stadion sẽ là điểm tựa tinh thần lớn cho đội bóng này. Tiếp đón một đối thủ đang có phong độ cao là thử thách không nhỏ, nhưng khoảng cách chỉ bằng một trận thắng mở ra động lực rõ ràng để Fortuna Sittard thi đấu quyết tâm nhằm san bằng điểm số với đối phương.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về Twente

Dù cả hai đội đều đang có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán lại ghi nhận ưu thế áp đảo nghiêng về phía đội khách. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy Twente áp đảo hoàn toàn khi giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Fortuna Sittard chưa giành được bất kỳ trận thắng nào.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Twente trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, với điểm tựa sân bãi cùng quyết tâm bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng, Fortuna Sittard hứa hẹn sẽ mang đến màn cạnh tranh sòng phẳng và chặt chẽ trong suốt 90 phút tranh tài.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fortuna Sittard · 0 thắng 1 hòa Twente · 4 thắng Fortuna Sittard 1 - 2 Twente TWE Twente 3 - 2 Fortuna Sittard TWE Twente 1 - 1 Fortuna Sittard Hòa Fortuna Sittard 1 - 2 Twente TWE Twente 2 - 0 Fortuna Sittard TWE

Fortuna Sittard 5 trận gần nhất T T B T T Twente 5 trận gần nhất T T T T H 7 Trận 5-1-1 T-H-B 15 Ghi (TB 2.1) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 7 6 1 0 +12 19 T H T T T 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 Feyenoord 7 5 2 0 +18 17 T T T H T 4 Twente 7 5 1 1 +8 16 T T T H T 5 Ajax 7 4 2 1 +12 14 H T T B T 6 Fortuna Sittard 7 4 1 2 -1 13 T B T T B 7 Excelsior 7 3 2 2 +6 11 H B H T T …

Tình hình lực lượng Fortuna Sittard ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ I. Marquez (Injury) ✚ Y. Oukili (Groin Injury) ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ I. Marquez (Injury) ✚ Y. Oukili (Groin Injury) Twente ✚ S. Lemkin (Muscle Injury) ✚ S. Lemkin (Muscle Injury)