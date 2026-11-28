Nhận định Frosinone vs Parma: Chủ nhà được đánh giá cao hơn Frosinone được đánh giá cao hơn nhờ đang xếp hạng 7 với 20 điểm, trong khi Parma đứng hạng 17 với 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 28/11/2026 tại PSC Arena.

Frosinone bước vào trận đấu với Parma trong vai trò đội được đánh giá cao hơn, và lý do rõ nhất nằm ở bảng xếp hạng. Chủ nhà đang đứng hạng 7 với 20 điểm, còn đội khách ở hạng 17 với 8 điểm. Khoảng cách 10 bậc và 12 điểm cho thấy hai đội đang ở hai vùng khác nhau trên bảng điểm.

Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 28/11/2026 trên sân PSC Arena.

Vị trí trên bảng xếp hạng tạo lợi thế cho Frosinone

Với 20 điểm, Frosinone đang nằm ở nửa trên bảng xếp hạng và có thành tích ổn định hơn hẳn đối thủ. Ngược lại, Parma mới tích lũy được 8 điểm và đang ở nhóm cuối bảng. Chênh lệch này là cơ sở chính để chủ nhà được nghiêng về trước trận.

Thêm vào đó, Frosinone được đá trên sân nhà, điều thường giúp đội bóng chủ động hơn trong cách vào trận.

Phong độ: hai đội cùng sa sút ở những vòng gần nhất

Tuy nhiên, phong độ gần đây không hoàn toàn nghiêng về chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, Frosinone thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua của họ đến ở hai lần ra sân mới nhất, sau chuỗi hai trận thắng trước đó.

Parma có chuỗi kết quả kém hơn: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Giống Frosinone, đội khách cũng thua cả hai trận gần đây nhất. Như vậy, cả hai đang tìm cách chấm dứt mạch kết quả tiêu cực, nhưng Frosinone có nền tảng tốt hơn với hai chiến thắng và một trận hòa ở những trận trước đó.

Thế đối đầu: Parma từng chiếm ưu thế

Điểm khiến trận đấu khó đoán hơn nằm ở lịch sử gặp nhau. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Parma thắng 3 trận, Frosinone thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Nói cách khác, đội khách từng nhiều lần là bên có lợi thế khi hai đội chạm trán.

Đây là yếu tố khiến Frosinone chưa thể chủ quan, dù đang hơn hẳn về vị trí và điểm số.

Điểm then chốt của trận đấu

Frosinone cần sớm lấy lại nhịp độ sau hai trận thua liên tiếp để biến lợi thế bảng xếp hạng thành kết quả cụ thể trên sân. Một khởi đầu chắc chắn trước sân nhà sẽ giúp họ tránh việc để Parma tìm lại tự tin từ thế đối đầu từng nghiêng về mình.

Về phía Parma, đội khách đang cần điểm số để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Họ có thể dựa vào thành tích đối đầu khá tốt để tạo sức ép lên chủ nhà, nhất là khi Frosinone đang chững lại ở các vòng gần đây.

Nhận định

Nhìn chung, Frosinone có lợi thế nhờ đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, sân nhà và nền tảng phong độ tốt hơn một chút. Tuy vậy, chuỗi hai trận thua gần nhất và thành tích đối đầu kém trước Parma khiến chủ nhà không thể xem nhẹ đối thủ. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng điểm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Frosinone · 1 thắng 1 hòa Parma · 3 thắng Frosinone 3 - 4 Parma PAR Parma 2 - 1 Frosinone PAR Parma 0 - 1 Frosinone FRO Frosinone 2 - 2 Parma Hòa Parma 2 - 1 Frosinone PAR

Frosinone 5 trận gần nhất B B T T H 12 Trận 6-2-4 T-H-B 25 Ghi (TB 2.1) 20 Thủng lưới Parma 5 trận gần nhất B B T H B 12 Trận 2-2-8 T-H-B 10 Ghi (TB 0.8) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 12 9 2 1 +15 29 H T B T T … 6 Juventus 12 6 3 3 +7 21 T H T B T 7 Frosinone 12 6 2 4 +5 20 B B T T H 8 Bologna 13 5 4 4 +2 19 H H T T T … 16 Fiorentina 12 2 3 7 -11 9 B H T H B 17 Parma 12 2 2 8 -12 8 B B T H B 18 Sassuolo 12 2 2 8 -15 8 B B B B B …

Tình hình lực lượng Frosinone ✚ D. Birligea (Thigh Injury) Parma ✚ D. Drobnic (Foot Injury) ✚ D. Romero (Shoulder Injury) ✚ L. Valenti (Coach's Decision)