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Nhận định Frosinone vs Sassuolo: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể16/10/2026 20:44

Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm. Trận gặp Sassuolo, đội hạng 11, diễn ra lúc 01:45 ngày 17/10/2026 tại PSC Arena.

Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 9 và 10 điểm. Khi tiếp Sassuolo trên sân PSC Arena lúc 01:45 ngày 17/10/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng, còn đối thủ đang đứng ngay phía sau và muốn rút ngắn khoảng cách.

Frosinone giữ vị thế nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng

Frosinone hiện xếp hạng 9 với 10 điểm, trong khi Sassuolo đứng hạng 11 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi cục diện ở khu vực giữa bảng.

Với đội chủ nhà, một kết quả tốt sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm trên. Ngược lại, Sassuolo hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ vượt lên và đảo ngược vị trí của hai đội.

Phong độ: Frosinone sung hơn dù vừa thua

Trong 5 trận gần nhất, Frosinone thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là trận thua nằm ở lượt đấu gần đây nhất, sau chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp. Đội chủ nhà vì vậy cần cho thấy họ phản ứng tốt sau một kết quả không như ý.

Sassuolo có chuỗi 5 trận ổn định hơn nhưng thiếu sức bật: thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Việc hòa tới 3 trong 5 lần ra sân cho thấy đội khách khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa tận dụng được nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Frosinone thắng 2 trận, hòa 1 trận và Sassuolo thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây hoàn toàn cân bằng, chưa đội nào tạo được ưu thế rõ rệt.

Điều này cho thấy trận đấu có thể diễn ra giằng co, nơi những chi tiết nhỏ như sự tập trung ở các tình huống cố định hay khả năng tận dụng sai lầm của đối phương sẽ quyết định cục diện.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Frosinone có lợi thế sân nhà và phong độ thắng nhiều hơn, nên nhiều khả năng họ sẽ chủ động đặt nhịp độ trận đấu. Thử thách của họ là giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất và không để mất tập trung trước một đối thủ giỏi cầm hòa.

Sassuolo có thể chọn cách chơi chắc chắn, hạn chế rủi ro như những gì họ thể hiện qua chuỗi trận gần đây. Nếu giữ được sự kín kẽ và tìm ra bàn thắng mở tỷ số, họ hoàn toàn có thể tạo khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Frosinone nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và khoảng cách điểm số chỉ 2 điểm cho thấy đây là trận đấu mở, có thể nghiêng về bất kỳ bên nào. Đội nào kiểm soát tốt hơn những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế trong cuộc đua ở nhóm giữa bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Frosinone · 2 thắng1 hòaSassuolo · 2 thắng
02/09/2026
Vòng 1/16
Sassuolo
1 - 1
Frosinone
Hòa
14/05/2025
Sassuolo
0 - 1
Frosinone
FRO
14/12/2024
Frosinone
1 - 2
Sassuolo
SAS
09/03/2024
Sassuolo
1 - 0
Frosinone
SAS
17/09/2023
Frosinone
4 - 2
Sassuolo
FRO
Frosinone
5 trận gần nhất
BTTHT
6
Trận
3-1-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
7
Thủng lưới
Sassuolo
5 trận gần nhất
HBTHH
6
Trận
2-2-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter6510+1016THTTT
2Lazio6510+716TTHTT
3AS Roma6420+1114HHTTT
8Napoli6312+410THTBB
9Frosinone6312+210BTHTT
10Atalanta630309TBBBT
11Sassuolo622208HBTHT
12Torino6213-27THBTB
Tình hình lực lượng
Frosinone
F. Grillitsch (Thigh Injury)
F. Grillitsch (Thigh Injury)
Sassuolo
D. Boloca (Muscle Injury)
J. Idzes (Muscle Injury)
I. Kone (Broken Leg)
F. Leysen (Knee Injury)
Y. Paz (Knee Injury)
E. Pieragnolo (Knee Injury)
D. Boloca (Muscle Injury)
J. Idzes (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Frosinone vs Sassuolo: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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