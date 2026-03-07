Nhận định FSV Mainz 05 vs VfB Stuttgart - Bundesliga: Thử thách cho chủ nhà VfB Stuttgart đặt mục tiêu củng cố vị trí trong top 4 Bundesliga khi hành quân đến sân Mewa Arena của một FSV Mainz 05 đang tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

Vào lúc 21:30 ngày 07/03/2026, FSV Mainz 05 sẽ tiếp đón VfB Stuttgart trong khuôn khổ Bundesliga tại sân vận động Mewa Arena. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh hai đội đang ở những thái cực hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng, hứa hẹn một cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa nỗ lực trụ hạng và tham vọng dự đấu trường châu Âu.

Vị trí trên bảng xếp hạng và bối cảnh hiện tại

VfB Stuttgart đang trải qua một mùa giải ấn tượng khi vững vàng ở vị trí thứ 4 với 46 điểm sau 24 trận đấu. Phong độ ổn định giúp họ trở thành ứng viên sáng giá cho tấm vé dự Champions League mùa tới. Trong khi đó, FSV Mainz 05 đang đứng ở vị trí thứ 14 với 23 điểm, chỉ cách nhóm nguy hiểm một khoảng cách hẹp.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) VfB Stuttgart 4 46 Thắng 3, hòa 1, thua 1 FSV Mainz 05 14 23 Thắng 2, hòa 2, thua 1

Phân tích phong độ và hiệu suất ghi bàn

FSV Mainz 05 (Chủ nhà)

Đội chủ nhà đã thi đấu 24 trận mùa này với kết quả 5 trận thắng, 8 trận hòa và 11 trận thua. Đáng chú ý, 3 trong số 5 chiến thắng của họ đến từ sân nhà. Tuy nhiên, hiệu suất tấn công của Mainz khá khiêm tốn với trung bình 1.1 bàn/trận (ghi 27 bàn), trong khi hàng thủ để lọt lưới tới 39 bàn (trung bình 1.6 bàn/trận).

VfB Stuttgart (Khách)

Bên kia chiến tuyến, Stuttgart thể hiện sức mạnh vượt trội với 14 chiến thắng sau 24 vòng đấu. Đội khách sở hữu hàng công thăng hoa với 48 bàn thắng, đạt hiệu suất trung bình 2.0 bàn mỗi trận. Dù phải thi đấu xa nhà, họ vẫn duy trì được bản lĩnh với 5 chiến thắng nơi sân khách mùa này.

Lịch sử đối đầu và thống kê quân số

Thành tích đối đầu

Stuttgart đang chiếm ưu thế hoàn toàn trong lịch sử đối đầu gần đây với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 lần thất bại trước Mainz trong 5 lần chạm trán gần nhất. Đáng chú ý là chiến thắng 2-0 của Stuttgart ngay tại Mewa Arena vào tháng 10/2025.

30/10/2025: FSV Mainz 05 0 - 2 VfB Stuttgart

26/10/2025: VfB Stuttgart 2 - 1 FSV Mainz 05

25/01/2025: FSV Mainz 05 2 - 0 VfB Stuttgart

31/08/2024: VfB Stuttgart 3 - 3 FSV Mainz 05

11/02/2024: VfB Stuttgart 3 - 1 FSV Mainz 05

Tình hình lực lượng

Mainz bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh dài dặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi tuyến. N. Amiri (chấn thương gót chân), A. Caci (chấn thương đùi), M. Dal (chấn thương đầu gối), B. Hollerbach (chấn thương gân Achilles) và đặc biệt là thủ thành trụ cột R. Zentner (chấn thương vùng háng) đều vắng mặt. Khả năng ra sân của S. Bell vẫn còn bỏ ngỏ.

Về phía VfB Stuttgart, họ sẽ thiếu vắng B. El Khannouss do đã nhận đủ số thẻ vàng. L. Jovanovic (chấn thương lưng) và J. Vagnoman (chấn thương đùi) cũng chắc chắn vắng mặt trong chuyến làm khách này.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với sự vượt trội về phong độ và lực lượng, Stuttgart được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Các chuyên gia dự báo khả năng giành chiến thắng của đội khách là 45%, tương đương với tỷ lệ hòa (45%), trong khi cơ hội thắng của Mainz chỉ ở mức 10%.

Hàng thủ chắp vá của Mainz sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn từ hàng công đang đạt điểm rơi phong độ của Stuttgart. Nhiều khả năng trận đấu sẽ khép lại với kết quả có lợi cho đội khách hoặc một kịch bản chia điểm nếu Mainz nỗ lực phòng ngự lùi sâu.