Nhận định Fulham vs Burnley - Premier League: Cơ hội bứt phá tại Craven Cottage Fulham tiếp đón Burnley tại Craven Cottage với mục tiêu củng cố vị trí giữa bảng xếp hạng, trong khi đội khách Burnley đang chật vật tìm đường thoát khỏi nhóm xuống hạng.

Trận đấu giữa Fulham và Burnley trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 21/03/2026 tại sân vận động Craven Cottage. Trong khi đội chủ nhà Fulham đang duy trì vị trí an toàn ở nhóm giữa bảng xếp hạng, Burnley lại đang rơi vào tình thế báo động khi nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Đây được xem là cơ hội lớn để Fulham tích lũy thêm điểm số trước một đối thủ đang khủng hoảng về cả phong độ lẫn lực lượng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và mục tiêu thực tế

Hiện tại, Fulham đang đứng thứ 11 với 41 điểm sau 30 trận đấu. Đội bóng thành London đã có một mùa giải tương đối ổn định với 12 chiến thắng. Ngược lại, Burnley đang xếp vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 20 điểm. Khoảng cách giữa Burnley và nhóm an toàn đang ngày càng bị nới rộng, khiến mỗi trận đấu còn lại đối với họ đều mang tính chất như một trận chung kết.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Fulham 11 41 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Burnley 19 20 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Phân tích phong độ và sức mạnh sân nhà của Fulham

Điểm tựa lớn nhất của Fulham chính là sân vận động Craven Cottage. Trong tổng số 12 chiến thắng mùa này, có tới 8 trận họ giành được trên sân nhà. Hàng công của Fulham duy trì hiệu suất trung bình 1.3 bàn mỗi trận, một con số đủ để gây áp lực lên những hàng thủ thiếu ổn định. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của huấn luyện viên Marco Silva cũng cần thận trọng khi đã để lọt lưới 43 bàn sau 30 vòng đấu.

Thống kê nổi bật của Fulham:

Số trận thắng trên sân nhà: 8 trận.

Hiệu suất ghi bàn: 1.3 bàn/trận.

Lực lượng: Chỉ vắng mặt duy nhất Kevin do chấn thương.

Burnley và bài toán khủng hoảng lực lượng

Bên kia chiến tuyến, Burnley đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn. Đội khách mới chỉ giành được 4 chiến thắng kể từ đầu mùa và đã để thua tới 18 trận. Đặc biệt, hàng thủ của Burnley là một trong những hàng thủ yếu nhất giải đấu khi đã nhận tới 58 bàn thua (trung bình 1.9 bàn/trận). Khi thi đấu xa nhà, họ cũng đã phải nhận 10 thất bại.

Đáng chú ý hơn, Burnley bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh dày đặc. Những trụ cột quan trọng như Z. Amdouni, J. Cullen (chấn thương đầu gối) và J. Beyer (chấn thương gân kheo) đều vắng mặt. Sự thiếu vắng của C. Roberts vì chấn thương vùng bẹn và A. Tuanzebe do vấn đề gân Achilles càng làm suy yếu thêm khả năng phòng ngự của đội khách.

Lịch sử đối đầu và dự đoán kết quả

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Burnley thực tế có kết quả đối đầu khá tốt với 2 trận thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, trong cuộc đụng độ gần đây nhất vào tháng 12/2025, Fulham đã giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách, phá vỡ thế độc tôn của Burnley trong các cuộc đối đầu trực tiếp trước đó.

Với ưu thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, các chuyên gia nhận định khả năng Fulham giành từ 1 đến 3 điểm là rất cao. Tỷ lệ dự đoán cho thấy đội chủ nhà có 35% khả năng giành chiến thắng và 35% cho một kết quả hòa. Với một hàng thủ đang sứt mẻ nghiêm trọng như của Burnley, việc ngăn chặn các chân sút chủ nhà sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.