Nhận định Fulham vs Everton - Đại chiến giành vị trí top 10 Premier League Fulham và Everton bước vào cuộc đối đầu trực tiếp tại Craven Cottage với mục tiêu bứt phá khi cả hai đang sở hữu cùng 34 điểm trên bảng xếp hạng Premier League.

Vào lúc 22h00 ngày 7/2/2026, sân vận động Craven Cottage sẽ chứng kiến màn so tài căng thẳng giữa Fulham và Everton. Đây được coi là trận cầu "6 điểm" bởi cả hai đội bóng đều đang đứng sát nhau ở khu vực giữa bảng xếp hạng và có cùng điểm số, hứa hẹn một kịch bản đầy kịch tính và toan tính chiến thuật.

Cuộc chiến cân sức tại nửa trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Fulham đang tạm xếp ở vị trí thứ 9 với 34 điểm sau 24 vòng đấu. Ngay phía sau là Everton ở vị trí thứ 10 cũng với 34 điểm nhưng kém về hiệu số phụ. Trận đấu này là cơ hội để một trong hai đội bứt phá hẳn lên nửa trên bảng xếp hạng và gây áp lực lên các nhóm xếp trên.

Nhìn vào phong độ gần đây, cả hai đội đều cho thấy sự thiếu ổn định. Fulham có thành tích thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trong khi đó, Everton thể hiện bộ mặt lì lợm hơn nhưng khó giành chiến thắng với 1 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trong cùng giai đoạn.

Sức mạnh sân nhà của Fulham đối đầu hàng thủ Everton

Fulham có cơ sở để tự tin khi được thi đấu tại Craven Cottage. Trong tổng số 10 chiến thắng từ đầu mùa, có tới 7 trận họ giành được trên sân nhà. Hàng công của Fulham đang duy trì hiệu suất trung bình 1.4 bàn thắng mỗi trận. Tuy nhiên, điểm yếu của đội chủ nhà nằm ở hệ thống phòng ngự khi họ đã để lọt lưới 35 bàn, đạt tỷ lệ trung bình 1.5 bàn thua mỗi trận.

Ngược lại, Everton sở hữu lối chơi thực dụng hơn. Dù hàng công chỉ ghi trung bình 1.1 bàn thắng mỗi trận, nhưng hàng thủ của đội bóng vùng Merseyside lại hoạt động khá hiệu quả khi cũng chỉ để thủng lưới trung bình 1.1 bàn. Đáng chú ý, Everton không quá e ngại việc phải đi làm khách khi đã giành được 5 chiến thắng từ các chuyến hành quân xa nhà mùa này.

Lịch sử đối đầu ủng hộ đội khách

Dữ liệu từ 5 cuộc đối đầu gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Everton. Trong chuỗi trận này, Everton bất bại trước Fulham với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Lần gặp nhau gần nhất vào tháng 11/2025, Everton đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0. Sự áp đảo về tâm lý này sẽ là điểm tựa lớn cho các cầu thủ khách khi hành quân đến London.

Tình hình lực lượng và dự báo chiến thuật

Về phía đội chủ nhà Fulham, họ sẽ thiếu vắng sự phục vụ của S. Lukic do chấn thương. Ngoài ra, khả năng ra sân của bộ đôi tấn công O. Bobb và Rodrigo Muniz vẫn còn bỏ ngỏ khi cả hai đều đang gặp vấn đề với gân kheo. Đây sẽ là bài toán đau đầu cho ban huấn luyện trong việc lựa chọn nhân sự cho hàng công.

Bên phía Everton, tổn thất lớn nhất là sự vắng mặt của J. Grealish vì chấn thương bàn chân. Hậu vệ V. Mykolenko cũng đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục sau một va chạm mạnh.

Dựa trên các thông số kỹ thuật, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Với tỷ lệ dự đoán hòa lên tới 45% và khách thắng 45%, kịch bản Everton từ hòa đến thắng đang được đánh giá cao hơn. Hàng thủ chắc chắn của Everton có thể sẽ là chìa khóa để họ đứng vững trước sức ép tại Craven Cottage, nơi Fulham thường xuyên đẩy cao đội hình tấn công nhưng lại dễ sơ hở trong khâu phòng ngự phản công.