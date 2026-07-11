Nhận định Fulham vs Newcastle: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 13 với 11 điểm, hơn Fulham ở hạng 15 hai điểm. Hai đội gặp nhau lúc 22:00 ngày 07/11/2026 trên sân Craven Cottage, trong lúc cả hai đều đang đi tìm sự ổn định.

Newcastle đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân Craven Cottage lúc 22:00 ngày 07/11/2026 là cơ hội để họ củng cố vị trí đó. Đội bóng này đang đứng hạng 13 với 11 điểm, hơn chủ nhà Fulham đúng 2 điểm.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Fulham đang xếp hạng 15 với 9 điểm. Chênh lệch giữa hai đội chỉ là hai điểm, nên kết quả của trận này có thể làm đảo vị trí của cả hai.

Với Newcastle, một chiến thắng sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ và giúp họ tiến gần hơn nhóm phía trên. Với Fulham, ba điểm đồng nghĩa với việc vượt qua chính đội khách trên bảng điểm.

Phong độ: Fulham nhỉnh hơn về sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Fulham thắng 2, hòa 1 và thua 2. Trận gần đây nhất của họ là một kết quả hòa, trước đó là một trận thua và hai trận thắng liên tiếp.

Ngược lại, Newcastle đang có chuỗi kết quả kém thuyết phục hơn: thắng 1 và thua 4 trong 5 trận gần nhất. Họ thua hai trận mới nhất, và chiến thắng duy nhất trong chuỗi này nằm ở giữa. Nghịch lý là với phong độ như vậy, đội khách vẫn giữ được vị trí cao hơn Fulham trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fulham thắng 3 trận, Newcastle thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Mỗi lần chạm trán đều có người thắng, và chủ nhà đang chiếm ưu thế nhỉnh hơn.

Con số này cho thấy Fulham không phải đối thủ dễ chịu với Newcastle. Đồng thời, nó cũng nhắc rằng đội khách từng thắng hai trong năm lần gần nhất, nên họ hoàn toàn có thể tìm được lối thoát.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Newcastle, bài toán là chấm dứt chuỗi thua trong các trận gần đây. Một đội đang thắng 1 trong 5 trận cần sự chắc chắn trước hết, và chỉ khi tìm lại được điều đó họ mới giữ được vị thế đang bám đuổi nhóm trên.

Fulham có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn một chút. Họ cũng đang ở sát phía sau đối thủ, nên có lý do rõ ràng để chơi tấn công ngay từ đầu trận.

Nhận định

Đây là trận đấu của hai đội có điểm số gần nhau và phong độ chưa thật sự thuyết phục. Fulham có phong độ khá hơn và thành tích đối đầu tốt hơn. Newcastle lại đang cao hơn trên bảng xếp hạng và có động lực lớn để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Những chi tiết nhỏ như bàn thắng mở tỷ số hay sự tập trung ở những phút cuối nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fulham · 3 thắng 0 hòa Newcastle · 2 thắng Fulham 2 - 0 Newcastle FUL Newcastle 2 - 1 Fulham NEW Newcastle 2 - 1 Fulham NEW Newcastle 1 - 2 Fulham FUL Fulham 3 - 1 Newcastle FUL

Fulham 5 trận gần nhất H B T T B 9 Trận 2-3-4 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới Newcastle 5 trận gần nhất B B T B B 9 Trận 3-2-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 9 8 0 1 +9 24 T T T T B 2 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 12 Leeds 9 2 5 2 +1 11 B H H B H 13 Newcastle 9 3 2 4 -3 11 B T B B T 14 Ipswich 9 3 2 4 -4 11 H H B T B 15 Fulham 9 2 3 4 -2 9 H T T B H 16 Coventry 10 3 0 7 -9 9 B T B B T …