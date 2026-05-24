Nhận định Fulham vs Newcastle - Premier League Cuộc đối đầu cân sức giữa hai đội bóng cùng sở hữu 49 điểm tại Craven Cottage sẽ quyết định vị trí cuối cùng ở nửa giữa bảng xếp hạng Premier League mùa này.

Vòng đấu hạ màn Premier League sẽ chứng kiến màn so tài trực tiếp giữa Fulham và Newcastle vào lúc 22:00 ngày 24/05/2026 tại sân vận động Craven Cottage. Với việc cả hai câu lạc bộ đều đang có cùng 49 điểm, trận đấu này mang ý nghĩa quyết định trong việc phân định thứ hạng chung cuộc ở nửa giữa bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Newcastle đang tạm xếp ở vị trí thứ 11 nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, trong khi Fulham bám sát ở vị trí thứ 13. Cả hai đội đều đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng và trận đấu tới đây chủ yếu mang tính chất danh dự cũng như cải thiện vị trí cuối mùa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Newcastle 11 49 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Fulham 13 49 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Phân tích phong độ và sức mạnh đội hình

Fulham: Tận dụng ưu thế sân nhà

Mùa giải năm nay, Fulham thể hiện bộ mặt tương đối ổn định tại Craven Cottage với 10 chiến thắng trên sân nhà. Tuy nhiên, hiệu suất ghi bàn của đội bóng thành London không quá ấn tượng khi chỉ đạt trung bình 1.2 bàn/trận. Hàng thủ của họ cũng đang để lọt lưới trung bình 1.4 bàn mỗi trận, một con số cần được cải thiện nếu muốn ngăn chặn các chân sút đội khách.

Newcastle: Khó khăn về lực lượng

Newcastle hành quân đến London với một danh sách chấn thương dài dặc. Những trụ cột hàng đầu như Fabian Schar (cổ chân), Joelinton (đùi) và Sven Botman đều vắng mặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống phòng ngự và khả năng tranh chấp tuyến giữa. Dẫu vậy, hàng công của "Chích chòe" vẫn nhỉnh hơn đối thủ khi ghi được 53 bàn thắng tính đến thời điểm này (trung bình 1.4 bàn/trận).

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Newcastle đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Fulham có 2 lần ca khúc khải hoàn. Đáng chú ý, hai lần đối đầu gần nhất vào năm 2025 đều kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Newcastle. Xu hướng này cho thấy các trận đấu giữa hai đội thường diễn ra kịch tính với khoảng cách tỷ số mong manh.

18/12/2025: Newcastle 2 - 1 Fulham

25/10/2025: Newcastle 2 - 1 Fulham

01/02/2025: Newcastle 1 - 2 Fulham

21/09/2024: Fulham 3 - 1 Newcastle

06/04/2024: Fulham 0 - 1 Newcastle

Tình hình lực lượng chi tiết

Fulham: Sẽ thiếu vắng trung vệ trụ cột Joachim Andersen do thẻ đỏ. J. Kusi Asare chắc chắn ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, trong khi khả năng ra sân của Ryan Sessegnon vẫn còn bỏ ngỏ do vấn đề gân kheo.

Newcastle: Đội khách chịu tổn thất nặng nề với sự vắng mặt của Joelinton (đùi), Emil Krafth (đầu gối), Tino Livramento (đùi), Lewis Miley (gãy chân) và Fabian Schar (cổ chân). Sandro Tonali cũng chưa chắc chắn có thể thi đấu do vấn đề thể lực.

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dựa trên các chỉ số thống kê và tình hình lực lượng hiện tại, Newcastle vẫn được đánh giá cao hơn một chút về khả năng giành điểm. Tuy nhiên, sự thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ có thể khiến đội khách chọn cách chơi thận trọng, rình rập sơ hở từ Fulham.

Các chuyên gia dự đoán khả năng hòa hoặc chiến thắng cho Newcastle là rất lớn (cùng 45%), trong khi tỷ lệ thắng cho đội chủ nhà Fulham chỉ rơi vào khoảng 10%. Với tính chất của một vòng đấu cuối, một trận đấu cởi mở và có từ 2 đến 3 bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra tại Craven Cottage.