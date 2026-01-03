Nhận định Fulham vs Tottenham - Premier League Tottenham đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng khi hành quân đến sân Craven Cottage của một Fulham đang chiếm ưu thế hoàn toàn về lịch sử đối đầu gần đây.

Vòng đấu tới của Premier League sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Fulham và Tottenham tại Craven Cottage vào lúc 21h00 ngày 01/03/2026. Trong bối cảnh đội khách đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng cả về phong độ lẫn lực lượng, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Fulham củng cố vị trí của mình ở nửa trên bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Fulham đang duy trì vị trí thứ 10 với 37 điểm sau 27 trận đấu. Đội bóng chủ sân Craven Cottage đã có được 11 chiến thắng, trong đó có tới 7 trận thắng diễn ra trên sân nhà, cho thấy sự ổn định khi được thi đấu tại thánh địa của mình.

Ngược lại, Tottenham đang trải qua một mùa giải đáng quên khi rơi xuống vị trí thứ 16 với 29 điểm. Khoảng cách với nhóm nguy hiểm đang dần thu hẹp khi họ chỉ giành được 7 chiến thắng kể từ đầu mùa. Hiệu số bàn thắng bại của cả hai đội đều đang là -3, phản ánh sự tương đồng nhất định trong khả năng phòng ngự nhưng Fulham lại biết cách chắt chiu điểm số tốt hơn.

Phong độ và lịch sử đối đầu đầy duyên nợ

Phong độ của Tottenham đang ở mức báo động khi họ chưa biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận gần nhất, bao gồm 3 trận thua và 2 trận hòa. Trong khi đó, Fulham dù cũng có những vấp váp nhưng vừa kịp tìm lại cảm hứng bằng những chiến thắng quan trọng để duy trì thế bám đuổi trong top 10.

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội bóng Tây London. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội:

Fulham giành chiến thắng 3 trận.

Hai đội hòa nhau 1 trận.

Tottenham chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng.

Tại trận lượt đi mùa này diễn ra vào tháng 11/2025, Fulham đã đánh bại Tottenham ngay trên sân khách với tỷ số 2-1. Thống kê này mang lại tâm lý tự tin cực lớn cho đoàn quân chủ nhà.

Khủng hoảng lực lượng: Bài toán nan giải cho Tottenham

Tình hình nhân sự là điểm mấu chốt khiến Tottenham bị đánh giá thấp trong trận đấu này. Danh sách vắng mặt của đội khách kéo dài với hàng loạt trụ cột:

Tottenham mất gần như đội hình chính

Hàng thủ: Cristian Romero bị treo giò do thẻ đỏ. Destiny Udogie, Ben Davies và Lucas Bergvall vắng mặt vì chấn thương. Pedro Porro và Kevin Danso vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Cristian Romero bị treo giò do thẻ đỏ. Destiny Udogie, Ben Davies và Lucas Bergvall vắng mặt vì chấn thương. Pedro Porro và Kevin Danso vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tuyến giữa: James Maddison và Dejan Kulusevski đều dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Rodrigo Bentancur gặp vấn đề về cơ bắp.

James Maddison và Dejan Kulusevski đều dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Rodrigo Bentancur gặp vấn đề về cơ bắp. Hàng công: Mohammed Kudus và Wilson Odobert cũng gia nhập danh sách bệnh binh.

Bên phía Fulham, đội bóng này chỉ thiếu vắng duy nhất Sasa Lukic do chấn thương. Những trường hợp như Samuel Chukwueze hay Antonee Robinson đang được theo dõi sát sao và có khả năng vẫn kịp góp mặt.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với việc Tottenham mất đi những nhân tố sáng tạo nhất ở hàng tiền vệ như Maddison và Kulusevski, sức sáng tạo của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Fulham với lối chơi thực dụng và khả năng tận dụng tốt lợi thế sân nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, tỷ lệ giành chiến thắng của chủ nhà Fulham và khả năng hòa đều được đánh giá ở mức 45%, trong khi cơ hội ra về với 3 điểm của Tottenham chỉ chiếm vỏn vẹn 10%. Kịch bản một trận đấu có ít hơn 2.5 bàn thắng cho mỗi đội được dự báo sẽ xảy ra, phản ánh tính chất thận trọng của một trận derby London trong bối cảnh hiện tại.

Dự đoán: Fulham thắng hoặc hòa.