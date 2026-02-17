Nhận định Galatasaray vs Juventus - UEFA Champions League 00h45 ngày 18/2 Juventus đối đầu Galatasaray tại Rams Park trong trận cầu then chốt tại Champions League, nơi cả hai đội đều thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và thẻ phạt.

Galatasaray sẽ tiếp đón Juventus tại chảo lửa Rams Park vào lúc 00h45 ngày 18/02/2026 trong khuôn khổ vòng đấu phân hạng UEFA Champions League. Đây là cuộc đối đầu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng tổng, khi Juventus đang đứng thứ 13 với 13 điểm, còn Galatasaray xếp thứ 20 với 10 điểm.

Phong độ và tương quan lực lượng

Đại diện đến từ Ý, Juventus, đang sở hữu phong độ khá ổn định với chuỗi bất bại trong 5 trận gần nhất, bao gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Sau 8 lượt trận mùa này, "Bà đầm già" ghi được 14 bàn thắng (trung bình 1,8 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới 10 bàn. Lối chơi của Juventus dưới thời ban huấn luyện hiện tại cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Ngược lại, Galatasaray đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Trong 8 trận gần đây, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giành được 3 chiến thắng, để thua 4 trận và hòa 1. Hàng công của họ mới chỉ có 9 lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương, trong khi hàng thủ đã để lọt lưới 11 bàn. Tuy nhiên, việc được thi đấu trên sân nhà Rams Park luôn là lợi thế không nhỏ đối với Galatasaray.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Juventus 13 13 Thắng 3, Hòa 2 Galatasaray 20 10 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Lịch sử đối đầu và tình hình nhân sự

Xét về lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất, hai đội mới chỉ chạm trán 2 lần vào năm 2013 tại đấu trường Champions League. Khi đó, Galatasaray giành được 1 chiến thắng với tỷ số 1-0 trên sân nhà và một trận hòa 2-2 trên sân khách. Điều này cho thấy đại diện Thổ Nhĩ Kỳ luôn biết cách gây khó khăn cho Juventus.

Danh sách vắng mặt nghiêm trọng

Cả hai câu lạc bộ đều đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Galatasaray sẽ thiếu vắng M. Baltaci do án treo giò, M. Lemina bị đình chỉ vì thẻ vàng cùng 4 cầu thủ khác không thể ra sân vì chấn thương và các lý do chuyên môn khác. Tiền đạo A. Kutucu hiện vẫn đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu do chấn thương nhẹ.

Bên phía Juventus, tổn thất lớn nhất nằm ở hàng tiền đạo khi cả Dusan Vlahovic và Jonathan David đều vắng mặt do chấn thương vùng bẹn. Ngoài ra, E. Holm (chấn thương chân) và A. Milik cũng không thể hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ. Sự thiếu hụt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu suất ghi bàn của đội khách.

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Dựa trên các số liệu thống kê, Juventus vẫn được đánh giá nhỉnh hơn với 45% cơ hội chiến thắng. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa cũng được ấn định ở mức 45%, trong khi cơ hội thắng của đội chủ nhà chỉ là 10%. Với việc cả hai đội đều mất đi những chân sút chủ lực, trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ và không có nhiều bàn thắng.

Nhìn chung, một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho Juventus là kịch bản khả thi nhất tại Rams Park. Các chuyên gia nhận định trận đấu khó có thể vượt quá mốc 3 bàn thắng dựa trên tình hình lực lượng hiện tại của cả hai bên.

Cập nhật đội hình lúc 00:15 18/02/2026

Đội hình chính thức

Galatasaray

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Okan Buruk

Đội hình xuất phát:

1. Uğurcan Çakır (G)

7. Roland Sallai (D)

6. Davinson Sánchez (D)

42. Abdülkerim Bardakcı (D)

4. Ismail Jakobs (D)

34. Lucas Torreira (M)

8. Gabriel Sara (M)

53. Barış Alper Yılmaz (M)

11. Yunus Akgün (M)

77. Noa Lang (M)

45. Victor Osimhen (F)

Dự bị:

12. Batuhan Şen

19. Günay Güvenç

17. Eren Elmalı

23. Kaan Ayhan

90. Wilfried Singo

93. Sacha Boey

10. Leroy Sané

20. İlkay Gündoğan

21. Ahmed Kutucu

22. Yáser Asprilla

9. Mauro Icardi

Juventus

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Luciano Spalletti

Đội hình xuất phát:

16. Michele Di Gregorio (G)

15. Pierre Kalulu (D)

3. Bremer (D)

6. Lloyd Kelly (D)

27. Andrea Cambiaso (D)

19. Khéphren Thuram (M)

5. Manuel Locatelli (M)

8. Teun Koopmeiners (M)

7. Francisco Conceição (F)

10. Kenan Yıldız (F)

22. Weston McKennie (F)

Dự bị: