Nhận định Genoa vs Fiorentina: Bài toán lực lượng của chủ nhà Genoa bước vào cuộc tiếp đón Fiorentina tại Luigi Ferraris với nỗi lo thiếu hụt lực lượng, khi cả hai đội đều trải qua chuỗi trận không thuận lợi gần đây.

Genoa bước vào trận đấu lúc 20:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Việc thiếu hụt các lựa chọn nhân sự đang đặt ban huấn luyện đội chủ nhà vào tình thế phải tìm kiếm những phương án xoay tua phù hợp nhằm duy trì tính ổn định trong lối chơi.

Thách thức lực lượng và phong độ của Genoa

Vấn đề thiếu hụt quân số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của Genoa trong thời gian qua. Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt thành tích khi không giành được chiến thắng nào ở 5 trận đấu gần nhất, với kết quả cụ thể gồm 1 trận hòa và 4 trận thua. Sự chệch choạc này khiến Genoa hiện xếp ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm.

Tại Luigi Ferraris, Genoa buộc phải ưu tiên tính kỷ luật và sự an toàn nơi hệ thống phòng ngự. Việc thiếu vắng các nhân tố chủ chốt đòi hỏi

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Genoa · 0 thắng 3 hòa Fiorentina · 2 thắng Fiorentina 0 - 0 Genoa Hòa Genoa 2 - 2 Fiorentina Hòa Fiorentina 2 - 1 Genoa FIO Genoa 0 - 1 Fiorentina FIO Fiorentina 1 - 1 Genoa Hòa

Genoa 5 trận gần nhất B B T H B 5 Trận 0-1-4 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 10 Thủng lưới Fiorentina 5 trận gần nhất H T T B B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.2) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Inter 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T … 16 Monza 5 1 1 3 -4 4 T B H B B 17 Fiorentina 5 1 1 3 -6 4 H T B B B 18 Bologna 5 0 2 3 -3 2 H B H B B 19 Genoa 5 0 1 4 -7 1 B H B B B 20 Venezia 5 0 0 5 -9 0 B B B B B

Tình hình lực lượng Genoa ✚ Amorim (Inactive) ✚ L. Colombo (Ankle Injury) ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ F. Meichtry (Muscle Injury) ✚ D. Sow (Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ Amorim (Inactive) ✚ L. Colombo (Ankle Injury) Fiorentina ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury)