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Nhận định Genoa vs Fiorentina: Bài toán lực lượng của chủ nhà

Văn Thể10/10/2026 14:58

Genoa bước vào cuộc tiếp đón Fiorentina tại Luigi Ferraris với nỗi lo thiếu hụt lực lượng, khi cả hai đội đều trải qua chuỗi trận không thuận lợi gần đây.

Genoa bước vào trận đấu lúc 20:00 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Việc thiếu hụt các lựa chọn nhân sự đang đặt ban huấn luyện đội chủ nhà vào tình thế phải tìm kiếm những phương án xoay tua phù hợp nhằm duy trì tính ổn định trong lối chơi.

Thách thức lực lượng và phong độ của Genoa

Vấn đề thiếu hụt quân số ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu của Genoa trong thời gian qua. Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt thành tích khi không giành được chiến thắng nào ở 5 trận đấu gần nhất, với kết quả cụ thể gồm 1 trận hòa và 4 trận thua. Sự chệch choạc này khiến Genoa hiện xếp ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 1 điểm.

Tại Luigi Ferraris, Genoa buộc phải ưu tiên tính kỷ luật và sự an toàn nơi hệ thống phòng ngự. Việc thiếu vắng các nhân tố chủ chốt đòi hỏi

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Genoa · 0 thắng3 hòaFiorentina · 2 thắng
10/05/2026
Fiorentina
0 - 0
Genoa
Hòa
09/11/2025
Genoa
2 - 2
Fiorentina
Hòa
02/02/2025
Fiorentina
2 - 1
Genoa
FIO
01/11/2024
Genoa
0 - 1
Fiorentina
FIO
15/04/2024
Fiorentina
1 - 1
Genoa
Hòa
Genoa
5 trận gần nhất
BBTHB
5
Trận
0-1-4
T-H-B
3
Ghi (TB 0.6)
10
Thủng lưới
Fiorentina
5 trận gần nhất
HTTBB
5
Trận
1-1-3
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma5410+1113HTTTT
2Inter5410+713HTTTT
3Lazio5410+513THTTT
16Monza5113-44TBHBB
17Fiorentina5113-64HTBBB
18Bologna5023-32HBHBB
19Genoa5014-71BHBBB
20Venezia5005-90BBBBB
Tình hình lực lượng
Genoa
Amorim (Inactive)
L. Colombo (Ankle Injury)
E. Havel (Ankle Injury)
F. Meichtry (Muscle Injury)
D. Sow (Injury)
L. Venturino (Knee Injury)
Amorim (Inactive)
L. Colombo (Ankle Injury)
Fiorentina
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Genoa vs Fiorentina: Bài toán lực lượng của chủ nhà
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