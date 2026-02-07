Nhận định Genoa vs Napoli - Serie A: Napoli vượt khó tại Luigi Ferraris Napoli đối mặt thử thách lớn về lực lượng trong chuyến làm khách tới sân của Genoa nhằm bảo vệ vị trí trong top 3 Serie A vào lúc 00:00 ngày 08/02/2026.

Trận đấu giữa Genoa và Napoli tại sân vận động Stadio Comunale Luigi Ferraris hứa hẹn là một cuộc đối đầu không cân sức nhưng ẩn chứa nhiều bất ngờ. Trong khi Napoli đang nỗ lực bám đuổi ngôi đầu, đội chủ nhà Genoa lại đang chật vật ở nửa sau bảng xếp hạng với mục tiêu trụ hạng an toàn.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Napoli hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A với 46 điểm sau 23 vòng đấu. Phong độ của đội khách trong 5 trận gần nhất bao gồm 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý, Napoli sở hữu hàng thủ thuộc hàng tốt nhất giải đấu khi chỉ để thủng lưới trung bình 0.9 bàn mỗi trận.

Ngược lại, Genoa đang xếp vị trí thứ 14 với 23 điểm. Phong độ của đội chủ nhà có dấu hiệu khởi sắc nhẹ trong 5 trận gần đây với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng bại của họ vẫn ở mức âm khi để thủng lưới tới 34 bàn từ đầu mùa giải.

Bảng so sánh thông số hai đội

Thông số Genoa (Chủ nhà) Napoli (Khách) Vị trí BXH 14 3 Điểm số 23 46 Số bàn ghi được (TB) 1.2 bàn/trận 1.4 bàn/trận Số bàn thua (TB) 1.5 bàn/trận 0.9 bàn/trận

Lịch sử đối đầu: Lợi thế nghiêng về Napoli

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang ủng hộ đội khách Napoli. Cụ thể, Napoli đã giành được 2 chiến thắng và có 3 trận hòa trước Genoa. Các trận đấu giữa hai đội thường có xu hướng diễn ra kịch tính với nhiều bàn thắng được ghi. Lần chạm trán gần nhất vào tháng 10/2025, Napoli đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trên sân nhà.

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu của Napoli

Đội khách đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Một loạt trụ cột như David Neres (chấn thương mắt cá), K. De Bruyne (chấn thương đùi), G. Di Lorenzo (chấn thương đầu gối) và B. Gilmour (chấn thương bẹn) đều chắc chắn vắng mặt. Ngoài ra, khả năng ra sân của F. Anguissa, M. Politano và V. Milinkovic-Savic vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía Genoa, đội bóng này chỉ thiếu vắng thủ môn B. Siegrist do chấn thương ngón tay, trong khi khả năng thi đấu của T. Baldanzi đang được theo dõi sát sao. Việc có đội hình gần như mạnh nhất có thể giúp Genoa tạo nên thế trận sòng phẳng trước một Napoli thiếu hụt quân số.

Dự đoán chiến thuật và nhận định

Mặc dù gặp khó khăn về nhân sự, Napoli vẫn được đánh giá cao hơn nhờ bản lĩnh của một đội bóng lớn và hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Genoa dự kiến sẽ chơi lùi sâu và tận dụng các tình huống phản công nhanh để khai thác khoảng trống mà Napoli để lại.

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, khả năng giành chiến thắng của Napoli được ước tính ở mức 45%, ngang bằng với tỷ lệ một trận hòa. Với tình hình lực lượng hiện tại, một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho Napoli là kịch bản khả thi nhất tại Stadio Comunale Luigi Ferraris.