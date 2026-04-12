Nhận định Genoa vs Sassuolo - Serie A Genoa hướng tới việc duy trì chuỗi bất bại trước Sassuolo tại Stadio Comunale Luigi Ferraris, trong nỗ lực bứt phá khỏi vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Genoa đang đứng trước cơ hội lớn để cải thiện vị trí thứ 14 của mình khi tiếp đón Sassuolo trên sân nhà Stadio Comunale Luigi Ferraris vào lúc 17h30 ngày 12/04/2026. Dù đang kém đối thủ 9 điểm trên bảng xếp hạng, đội chủ nhà lại sở hữu một điểm tựa tinh thần cực lớn từ lịch sử đối đầu vượt trội trong những năm gần đây.

Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Trận đấu giữa Genoa và Sassuolo mang ý nghĩa quan trọng trong việc phân định lại thứ bậc ở nửa sau bảng xếp hạng. Trong khi Sassuolo đang tạm an toàn ở vị trí thứ 11, Genoa cần tích lũy thêm điểm số để gia tăng khoảng cách với nhóm nguy hiểm.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Sassuolo 11 42 1 thắng, 1 hòa, 2 thua, 1 thắng Genoa 14 33 2 thua, 2 thắng, 1 thua

Phân tích phong độ và thống kê

Genoa: Điểm tựa sân nhà

Đội chủ sân Stadio Comunale Luigi Ferraris đã thi đấu 31 trận kể từ đầu mùa, giành được 8 chiến thắng, trong đó có 5 trận thắng diễn ra trên sân nhà. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1.2 bàn/trận, Genoa cho thấy họ là một đội bóng khó bị đánh bại khi được sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, hàng thủ cần được cải thiện khi đã để thủng lưới 44 bàn sau 31 vòng đấu.

Sassuolo: Thử thách sân khách

Sassuolo đang có một mùa giải tương đối ổn định với 42 điểm, đứng thứ 11. Đáng chú ý, họ có thành tích sân khách khá cân bằng với 5 chiến thắng và 4 trận hòa. Khả năng tấn công của Sassuolo tương đồng với Genoa khi cũng ghi trung bình 1.2 bàn/trận, nhưng hàng thủ của họ có phần chắc chắn hơn với 41 bàn thua.

Lịch sử đối đầu ưu thế thuộc về chủ nhà

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trước trận đấu này chính là sự áp đảo của Genoa trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Genoa duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Cụ thể:

04/11/2025: Sassuolo 1 - 2 Genoa

12/05/2024: Genoa 2 - 1 Sassuolo

23/12/2023: Sassuolo 1 - 2 Genoa

06/01/2022: Sassuolo 1 - 1 Genoa

17/10/2021: Genoa 2 - 2 Sassuolo

Tình hình lực lượng và chấn thương

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính toán chiến thuật của các huấn luyện viên.

Danh sách vắng mặt của Genoa

M. Cornet: Vắng mặt vì chấn thương đùi

B. Norton-Cuffy: Vắng mặt vì chấn thương đùi

J. Onana: Không thể thi đấu do chấn thương

Danh sách vắng mặt của Sassuolo

F. Cande: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

E. Pieragnolo: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

F. Romagna: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

D. Boloca: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương cơ

Nhận định và dự đoán chiến thuật

Dựa trên các số liệu thống kê và lịch sử đối đầu, Genoa được đánh giá có khả năng giành điểm cao hơn trong cuộc đối đầu này. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội chủ nhà là 45%, trong khi khả năng chia điểm cũng được đánh giá ở mức 45%. Sassuolo chỉ có 10% cơ hội giành trọn 3 điểm trên sân khách dựa trên các biến số hiện tại.

Lối chơi của Genoa dự kiến sẽ tập trung vào việc tận dụng lợi thế sân nhà và khai thác tâm lý yếu thế của Sassuolo mỗi khi đối đầu với họ. Một kết quả hòa hoặc thắng sát nút cho Genoa là kịch bản dễ xảy ra nhất tại Stadio Comunale Luigi Ferraris.