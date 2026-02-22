Nhận định Genoa vs Torino - Cuộc đối đầu cân não tại vòng 26 Serie A
Genoa tiếp đón Torino tại Luigi Ferraris trong bối cảnh cả hai chỉ hơn kém nhau 3 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp một trong hai đội bứt phá khỏi nhóm nguy hiểm.
Cuộc chiến giành quyền tự quyết tại Luigi Ferraris
Vào lúc 18:30 ngày 22/02/2026, sân vận động Stadio Comunale Luigi Ferraris sẽ chứng kiến màn so tài giữa Genoa và Torino. Đây được xem là trận cầu "6 điểm" khi cả hai đội đang trực tiếp cạnh tranh vị trí ở nhóm giữa bảng xếp hạng Serie A, nơi khoảng cách về điểm số vô cùng mong manh.
Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại
Hiện tại, hai đội bóng đang bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng với cách biệt chỉ là một trận thắng. Torino có lợi thế hơn về điểm số, nhưng Genoa lại sở hữu lợi thế sân nhà.
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ (5 trận gần nhất)
|Torino
|14
|27
|Thắng 1, hòa 1, thua 3
|Genoa
|15
|24
|Thắng 1, hòa 2, thua 2
Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu
Genoa: Điểm tựa sân nhà
Genoa bước vào trận đấu này với hiệu số ghi bàn trung bình 1.2 bàn/trận. Trong tổng số 25 trận đã đấu, đội bóng này giành được 5 chiến thắng, trong đó có 3 trận thắng diễn ra trên thánh địa Luigi Ferraris. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là nỗi lo của đội chủ nhà khi họ để thủng lưới trung bình 1.5 bàn mỗi trận.
Torino: Khó khăn nơi hàng thủ
Bên kia chiến tuyến, Torino đang trải qua giai đoạn đầy thách thức với phong độ thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách sở hữu hàng công chưa thực sự sắc bén khi chỉ ghi được 25 bàn sau 25 vòng đấu. Đáng chú ý, hàng thủ của Torino đang bộc lộ nhiều lỗ hổng với trung bình 1.8 bàn thua mỗi trận, cao hơn so với đối thủ của họ ở vòng đấu này.
Lịch sử đối đầu: Lợi thế thuộc về Torino
Nhìn vào lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, Torino đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối khi bất bại trước Genoa:
- 26/10/2025: Torino 2 - 1 Genoa
- 09/02/2025: Torino 1 - 1 Genoa
- 07/12/2024: Genoa 0 - 0 Torino
- 13/01/2024: Genoa 0 - 0 Torino
- 03/09/2023: Torino 1 - 0 Genoa
Thống kê cho thấy trong 5 trận này, Torino giành 2 chiến thắng và có 3 trận hòa. Genoa vẫn chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng trước đại diện thành Turin trong những năm gần đây.
Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến
Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đau đầu với bài toán nhân sự do chấn thương:
- Genoa: Đội chủ nhà bỏ ngỏ khả năng ra sân của S. Otoa và thủ môn B. Siegrist do chấn thương ngón tay.
- Torino: Danh sách vắng mặt kéo dài với C. Adams (chấn thương bắp chân) và Z. Savva (chấn thương đầu gối). Ngoài ra, khả năng thi đấu của F. Anjorin, I. Ilic, A. Ismajli và R. Obrador vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Nhận định và dự đoán kết quả
Dựa trên các số liệu thống kê và bối cảnh hiện tại, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Dù Torino có lịch sử đối đầu tốt hơn, nhưng việc thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương sẽ là rào cản lớn khi phải làm khách tại Genoa. Đội chủ nhà với phong độ ổn định hơn đôi chút và lợi thế sân bãi được đánh giá có khả năng giành ít nhất một trận hòa hoặc một chiến thắng sít sao.
Dự đoán: Genoa thắng hoặc hòa.
Tỷ lệ dự đoán: Genoa thắng (35%), Hòa (35%), Torino thắng (30%).
Cập nhật đội hình lúc 18:15 22/02/2026
Đội hình chính thức
Genoa
Sơ đồ: 3-4-2-1
HLV: Daniele De Rossi
Đội hình xuất phát:
- 16. Justin Bijlow (G)
- 27. Alessandro Marcandalli (D)
- 5. Leo Østigård (D)
- 22. Johan Vásquez (D)
- 15. Brooke Norton-Cuffy (M)
- 17. Ruslan Malinovskyi (M)
- 32. Morten Frendrup (M)
- 77. Mikael Ellertsson (M)
- 8. Tommaso Baldanzi (F)
- 18. Caleb Ekuban (F)
- 29. Lorenzo Colombo (F)
Dự bị:
- 1. Nicola Leali
- 39. Daniele Sommariva
- 20. Stefano Sabelli
- 99. Mamedi Doucouré
- 13. Nils Zätterström
- 3. Aarón Martín
- 73. Patrizio Masini
- 4. Alexsandro Amorim
- 14. Jean Onana
- 9. Vitinha
- 10. Junior Messias
- 70. Maxwel Cornet
- 21. Jeff Ekhator
Torino
Sơ đồ: 3-5-2
HLV: Marco Baroni
Đội hình xuất phát:
- 1. Alberto Paleari (G)
- 23. Saúl Coco (D)
- 13. Guillermo Maripán (D)
- 77. Enzo Ebosse (D)
- 20. Valentino Lazaro (M)
- 10. Nikola Vlašić (M)
- 6. Emirhan İlkhan (M)
- 66. Gvidas Gineitis (M)
- 33. Rafael Obrador (M)
- 18. Giovanni Simeone (F)
- 17. Sandro Kulenović (F)
Dự bị:
- 81. Franco Israel
- 99. Lapo Siviero
- 25. Niels Nkounkou
- 34. Cristiano Biraghi
- 44. Ardian Ismajli
- 35. Luca Marianucci
- 16. Marcus Pedersen
- 14. Faustino Anjorin
- 8. Ivan Ilić
- 61. Adrien Tameze
- 22. Cesare Casadei
- 4. Matteo Prati
- 92. Alieu Njie
- 91. Duván Zapata