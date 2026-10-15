Nhận định Gent vs Aarhus: Màn so tài của hai đội vào phom Gent và Aarhus cùng bước vào trận đấu với phong độ cao: Gent thắng 4 và Aarhus thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Planet Group Arena.

Gent và Aarhus gặp nhau trong thế cân bằng hiếm có: cả hai đều đang có phong độ cao. Gent thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, còn Aarhus thắng 3, hòa 1, thua 1. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Planet Group Arena.

Gent giữ mạch bất bại

Gent là đội có chuỗi kết quả ấn tượng hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Hai trận mới nhất đều kết thúc bằng chiến thắng, trước đó là một trận hòa rồi hai trận thắng liên tiếp.

Chuỗi kết quả này giúp Gent bước vào trận với tâm lý ổn định. Một đội bóng không thua trong 5 lượt gần nhất thường có sự tự tin và nền tảng thi đấu vững vàng.

Aarhus đang trên đà hưng phấn

Aarhus cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng cả hai trận mới nhất, sau đó là một trận hòa và một chiến thắng. Thất bại duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy Aarhus đã vượt qua giai đoạn chưa ổn định và đang lấy lại nhịp thi đấu tốt. Đây là yếu tố khiến họ trở thành đối thủ không dễ bị đánh giá thấp.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Gent đứng hạng 5 còn Aarhus đứng hạng 16, cả hai cùng có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng nghiêng về Gent, nhưng phong độ gần đây của hai đội lại khá sát nhau, với chênh lệch chỉ nằm ở một trận thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều có chuỗi trận tích cực, nên khả năng cao đây sẽ là cuộc đấu giằng co. Gent có lợi thế về độ ổn định khi chưa thua trận nào trong 5 lượt gần nhất. Trong khi đó, Aarhus mang theo tinh thần của một đội vừa thắng hai trận liền.

Đội nào duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế lớn trong một trận đấu giữa hai đội đang vào phom.

Nhận định

Gent nhỉnh hơn về thứ hạng và độ vững vàng của chuỗi kết quả. Aarhus vẫn đủ phong độ để gây khó khăn cho đối thủ. Một trận đấu hấp dẫn, nhiều năng lượng và cạnh tranh sát sao là điều người hâm mộ có thể kỳ vọng tại Planet Group Arena.

Gent 5 trận gần nhất T T H T T 6 Trận 3-3-0 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Aarhus 5 trận gần nhất T T H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 4 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 5 Gent 0 0 0 0 0 0 6 St. Truiden 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 15 Pafos 0 0 0 0 0 0 16 Aarhus 0 0 0 0 0 0 17 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại