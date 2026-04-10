Nhận định Germany U17 vs England U17: Điểm tựa sân nhà Cuộc so tài giữa Germany U17 và England U17 diễn ra lúc 17:00 ngày 04/10/2026 hứa hẹn kịch tính khi chủ nhà nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực trước đối thủ.

Đội tuyển Germany U17 chuẩn bị bước vào màn so tài đáng chú ý với England U17 vào lúc 17:00 ngày 04/10/2026. Lợi thế được chơi trên sân nhà được kỳ vọng sẽ là bệ phóng quan trọng giúp đội bóng áo trắng thi đấu tự tin, dù thử thách trước mắt không hề dễ dàng khi đối thủ đang sở hữu mạch trận toàn thắng.

Điểm tựa sân bãi và phong độ gần đây của Germany U17

Bước vào trận đấu này, Germany U17 nắm trong tay lợi thế không nhỏ khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Yếu tố sân bãi luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho các cầu thủ trẻ, giúp họ duy trì sự hưng phấn trong các pha tranh chấp và tổ chức lối chơi.

Về mặt kết quả thi đấu, phong độ gần đây của Germany U17 thể hiện sự biến động nhất định. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng đã giành được 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại. Hai thắng lợi liên tiếp ở những lần ra sân vừa qua cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt về mặt tinh thần, qua đó củng cố thêm niềm tin cho các cầu thủ khi tiếp tục được chơi tại thánh địa của mình.

Thử thách lớn từ phong độ toàn thắng của England U17

Bên kia chiến tuyến, England U17 đang thể hiện phong độ thi đấu rất thuyết phục. Đội bóng trẻ xứ sương mù duy trì mạch toàn thắng trong 3 trận gần nhất. Chuỗi phong độ ấn tượng này phản ánh sự ổn định trong lối chơi lẫn khả năng tận dụng cơ hội sắc bén của dàn cầu thủ England U17.

Hơn nữa, trong lần chạm trán duy nhất gần đây giữa hai đội, England U17 cũng là phía giành được thắng lợi, khi Germany U17 hòa 0 và thua 1. Kết quả này phần nào tiếp thêm sự tự tin cho các vị khách trong chuyến hành quân xa nhà lần này.

Nhận định xu hướng trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Germany U17 và England U17 hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co quyết liệt. Trong khi England U17 mang theo sự hưng phấn từ chuỗi 3 trận toàn thắng, thì Germany U17 lại sở hữu điểm tựa sân nhà vững chãi cùng đà hồi phục phong độ với 2 chiến thắng vừa qua. Nếu phát huy tối đa lợi thế sân bãi và duy trì sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự, Germany U17 hoàn toàn có thể tạo nên thế trận cân bằng và nhắm tới một kết quả khả quan trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Germany U17 · 0 thắng 0 hòa England U17 · 1 thắng Germany U17 5 - 7 England U17 EU

Germany U17 5 trận gần nhất T B H T B 6 Trận 3-0-3 T-H-B 16 Ghi (TB 2.7) 9 Thủng lưới England U17 5 trận gần nhất T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 1 Thủng lưới