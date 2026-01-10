Nhận định Germany U17 vs Israel U17: Điểm tựa sân nhà Màn so tài giữa Germany U17 và Israel U17 diễn ra lúc 21h00 ngày 01/10/2026. Lợi thế sân bãi cùng kết quả đối đầu trước đó mang lại sự tự tin cho đội chủ nhà.

Cuộc chạm trán giữa Germany U17 và Israel U17 vào lúc 21h00 ngày 01/10/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến đáng chú ý khi đội chủ nhà đang sở hữu điểm tựa sân bãi vô cùng vững chắc. Việc được thi đấu quen thuộc dưới sự cổ vũ của khán giả nhà luôn là yếu tố giúp các cầu thủ trẻ củng cố tinh thần thi đấu và triển khai lối chơi một cách chủ động.

Điểm tựa sân bãi và phong độ gần đây của Germany U17

Được thi đấu trên sân nhà mang lại nguồn động lực lớn cho Germany U17, nơi họ thường xuyên thể hiện màn trình diễn đầy tự tin và gắn kết. Xét về phong độ thi đấu trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã giành được 2 chiến thắng và phải nhận 3 thất bại. Dù kết quả có sự đan xen, bản lĩnh cùng sự thích nghi trong các thời điểm then chốt vẫn là điểm mạnh mà các cầu thủ trẻ hướng tới.

Hệ thống thi đấu của Germany U17 luôn đề cao khả năng kiểm soát thế trận và áp đặt nhịp độ lên phần sân đối phương. Lợi thế sân nhà chính là bệ phóng giúp lối đá kỷ luật và khả năng chuyển đổi trạng thái của họ phát huy tối đa hiệu quả trước những thử thách phía trước.

Tình hình phong độ của Israel U17 trước chuyến làm khách

Ở phía bên kia chiến tuyến, Israel U17 bước vào trận đấu này sau thất bại ở lần ra sân gần nhất. Việc phải thi đấu xa nhà luôn đem lại không ít thách thức đối với các cầu thủ trẻ, đặc biệt là khi phải đối đầu với một đối thủ có tổ chức tốt.

Hàng phòng ngự của Israel U17 chắc chắn sẽ phải duy trì sự tập trung cao độ nếu muốn đứng vững trước sức ép từ đối phương. Khả năng duy trì cự ly đội hình cùng việc hạn chế tối đa sai sót cá nhân sẽ là chìa khóa để họ tìm kiếm một kết quả tích cực trong chuyến đi này.

Tương quan đối đầu và nhận định cục diện

Trong lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Germany U17 đã giành chiến thắng trước Israel U17 mà không để đối thủ có được kết quả hòa hay thắng. Kết quả tích cực này phần nào củng cố thêm niềm tin cho đại diện chủ nhà trước giờ bóng lăn.

Dưới góc nhìn chiến thuật, Germany U17 được kỳ vọng sẽ nhanh chóng kiểm soát khu trung tuyến nhằm tạo ra áp lực liên tục lên khung thành Israel U17. Ngược lại, Israel U17 nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chặt chẽ, chờ đợi thời cơ từ những đợt phản công nhanh. Với ưu thế sân bãi cùng kết quả đối đầu thuận lợi, Germany U17 đang nắm giữ nhiều lợi thế để làm chủ diễn biến trên sân.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Germany U17 · 1 thắng 0 hòa Israel U17 · 0 thắng Germany U17 3 - 0 Israel U17 GU

Germany U17 5 trận gần nhất B H T B B 5 Trận 2-0-3 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 7 Thủng lưới Israel U17 5 trận gần nhất B T T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới