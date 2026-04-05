Nhận định Getafe vs Athletic Club - Đại chiến cân bằng tại La Liga Getafe và Athletic Club bước vào cuộc đối đầu trực tiếp tại Coliseum với cùng 38 điểm, hứa hẹn một trận cầu chặt chẽ khi cả hai đều nhắm tới vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu giữa Getafe và Athletic Club tại vòng đấu này được dự báo sẽ là một màn so tài đầy kịch tính khi cả hai đội hiện đang có cùng 38 điểm sau 29 trận. Kết quả của trận đấu tại sân Coliseum không chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng hiện tại mà còn là bước đệm quan trọng cho tham vọng của hai câu lạc bộ trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

19h00 ngày 05/04 - Tâm điểm tại Coliseum

Getafe hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 nhờ chỉ số phụ tốt hơn đối thủ. Phong độ của đội chủ nhà trong thời gian gần đây tương đối ổn định với 3 chiến thắng và 2 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Tại thánh địa Coliseum, đoàn quân của huấn luyện viên chủ nhà đã giành được 5 chiến thắng mùa này. Lối chơi thực dụng giúp Getafe duy trì hiệu số bàn thắng bại ở mức chấp nhận được với 25 bàn thắng ghi được và 31 bàn thua.

Phía bên kia chiến tuyến, Athletic Club xếp vị trí thứ 10 với phong độ có phần thiếu ổn định hơn. Trong 5 trận đấu gần đây, họ giành được 2 trận thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Đáng lo ngại hơn, thành tích sân khách của Athletic Club mùa này không thực sự ấn tượng khi đã để thua tới 8 trận trong những lần đi du đấu. Dù sở hữu hàng công mạnh hơn Getafe với 32 bàn thắng, nhưng hàng thủ của đội khách lại là điểm yếu khi đã để lọt lưới 41 lần.

Thống kê đối đầu và phong độ

Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, cán cân đang nghiêng nhẹ về phía đội khách. Athletic Club giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước Getafe. Tuy nhiên, ở trận đấu gần nhất diễn ra vào tháng 10/2025, Getafe đã xuất sắc đánh bại Athletic Club ngay trên sân khách với tỷ số 1-0.

Đội bóng Thứ hạng Điểm số Số trận thắng Getafe 8 38 11 Athletic Club 10 38 11

Xét về hiệu suất ghi bàn, Getafe duy trì trung bình 0,9 bàn mỗi trận, trong khi Athletic Club nhỉnh hơn với 1,1 bàn. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Getafe (1,1 bàn thua/trận) được đánh giá cao hơn so với đối thủ (1,4 bàn thua/trận).

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách vắng mặt đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống phòng ngự. Getafe sẽ không có sự phục vụ của A. Abqar do thẻ đỏ, cùng với Kiko Femenia và A. Nyom vì án treo giò sau khi nhận đủ thẻ vàng. Trên hàng công, sự thiếu vắng của B. Mayoral do chấn thương đầu gối và Juanmi là tổn thất lớn cho khả năng dứt điểm của đội chủ nhà.

Bên phía Athletic Club, huấn luyện viên cũng đau đầu với bài toán nhân sự khi Y. Alvarez vắng mặt vì vấn đề doping. Hàng thủ của đội khách tiếp tục sứt mẻ với các chấn thương của A. Gorosabel và A. Paredes. Ngoài ra, tiền vệ B. Prados Diaz cũng phải ngồi ngoài do chấn thương đầu gối.

Nhận định trận đấu

Với lợi thế sân nhà Coliseum và sự chắc chắn hơn trong khâu phòng ngự, Getafe được dự đoán có nhiều cơ hội giành ít nhất 1 điểm trong cuộc đối đầu này. Trong bối cảnh cả hai đội đều thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ, trận đấu có khả năng sẽ diễn ra chặt chẽ và không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội chủ nhà là kịch bản rất dễ xảy ra.

Cập nhật đội hình lúc 18:31 05/04/2026

Đội hình chính thức

Getafe

Sơ đồ: 5-4-1

HLV: Jose Bordalas Jimenez

Đội hình xuất phát:

13. David Soria (G)

15. Sebastián Boselli (D)

2. Djené (D)

22. Domingos Duarte (D)

24. Zaid Romero (D)

21. Juan Iglesias (D)

23. Adrian Liso (M)

5. Luis Milla (M)

8. Mauro Arambarri (M)

10. Martín Satriano (M)

19. Luis Vázquez (F)

Dự bị:

16. Diego Rico

6. Mario Martín

41. Jorge Montes

20. Veljko Birmančević

44. Adrián Riquelme

1. Jiří Letáček

14. Javier Muñoz

26. Davinchi

18. Álex Sancris

11. Abu Kamara

Athletic Club

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Ernesto Valverde

Đội hình xuất phát:

1. Unai Simón (G)

3. Daniel Vivian (D)

5. Yeray Álvarez (D)

14. Aymeric Laporte (D)

17. Yuri Berchiche (D)

18. Mikel Jauregizar (M)

30. Alejandro Rego (M)

9. Iñaki Williams (M)

8. Oihan Sancet (M)

7. Álex Berenguer (M)

11. Gorka Guruzeta (F)

Dự bị: