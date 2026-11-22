Nhận định Getafe vs Atletico Madrid: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Atletico Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Getafe, với 28 điểm và đang xếp hạng 3. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 23/11/2026 trên sân Coliseum Alfonso Pérez.

Atletico Madrid đang xếp hạng 3 với 28 điểm và còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Muốn giữ cơ hội đó, đội bóng thành Madrid cần một kết quả tích cực trên sân Getafe, đội đang đứng thứ 15 với 12 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 23/11/2026 tại Coliseum Alfonso Pérez.

Atletico Madrid cần giữ nhịp để bám đuổi ngôi đầu

Khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai đội khá lớn. Atletico Madrid hơn Getafe 16 điểm và đứng ở nhóm đầu bảng, còn Getafe vẫn ở nửa dưới. Vì vậy, với đội khách, trận này là cơ hội để củng cố vị trí và không để các đối thủ cạnh tranh ngôi đầu bỏ xa.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Atletico Madrid chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2, trong đó hai trận thua nằm ở những lần ra sân gần đây nhất. Đội bóng này cần sớm chấm dứt chuỗi kết quả chưa tốt để duy trì tham vọng.

Getafe: chủ nhà có phong độ thất thường

Getafe cũng có chuỗi 5 trận không ổn định, với 2 trận thắng và 3 trận thua. Đội chủ nhà thua hai trận gần nhất, nhưng trước đó đã thắng liên tiếp hai trận, cho thấy họ vẫn có khả năng bật dậy.

Với vị trí thứ 15 và 12 điểm, Getafe không có áp lực phải bám đuổi ngôi đầu. Dù vậy, việc chủ nhà thi đấu trên sân quen thuộc vẫn khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về Atletico Madrid

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Atletico Madrid thắng 4 trận, Getafe thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho Atletico Madrid trước chuyến làm khách này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội khách, bài toán nằm ở sự ổn định. Phong độ chưa đều và hai trận thua gần nhất là lý do Atletico Madrid cần tập trung hơn nếu muốn tận dụng chênh lệch đẳng cấp trên bảng xếp hạng.

Với Getafe, hai chiến thắng ở giai đoạn trước đó là cơ sở để chủ nhà tin vào khả năng gây khó khăn cho đối thủ. Nếu giữ được sự chắc chắn và tận dụng sân nhà, họ hoàn toàn có thể làm chậm bước tiến của Atletico Madrid.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Atletico Madrid được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ gần đây của cả hai đội đều chưa ổn định, nên chủ nhà vẫn có cơ hội cạnh tranh. Với Atletico Madrid, một kết quả tích cực tại Coliseum Alfonso Pérez sẽ là bước đệm quan trọng cho tham vọng bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Getafe · 1 thắng 0 hòa Atletico Madrid · 4 thắng Atletico Madrid 4 - 1 Getafe AM Atletico Madrid 1 - 0 Getafe AM Getafe 0 - 1 Atletico Madrid AM Getafe 2 - 1 Atletico Madrid GET Atletico Madrid 5 - 0 Getafe AM

Getafe 5 trận gần nhất B B T T B Atletico Madrid 5 trận gần nhất B B T T H 12 Trận 9-1-2 T-H-B 23 Ghi (TB 1.9) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 13 11 0 2 +22 33 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T 4 Real Betis 13 8 3 2 +5 27 H T T H B … 14 Rayo Vallecano 12 3 3 6 -7 12 B B T B H 15 Getafe 12 3 3 6 -10 12 B T B H B 16 Osasuna 12 3 3 6 -11 12 H B B T B …

Tình hình lực lượng Getafe ✚ N. Gudelj (Yellow Cards) ✚ Juanmi (Knee Injury) ✚ C. Uche (Knee Injury) Atletico Madrid ✚ A. Lookman (Knee Injury) ✚ M. Pubill (Ankle Injury) ✚ C. Romero (Muscle Injury)