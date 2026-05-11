Nhận định Getafe vs Brighton: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Getafe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Brighton 3 điểm. Chủ nhà đón khách lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Coliseum với hai trận thắng gần nhất.

Getafe đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Brighton, đội đang đứng thứ 9. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, dù thứ hạng cách nhau tới 21 bậc. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Coliseum.

Getafe cần tận dụng đà thắng

Getafe hiện xếp hạng 30 với 1 điểm. Tuy vậy, phong độ gần đây của đội chủ nhà không hề xấu. Trong 5 trận gần nhất, Getafe thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả hai chiến thắng đều đến ở những trận mới đây nhất, trước chuỗi hai trận thua và một trận hòa.

Đà thắng liên tiếp này là lý do khoảng cách 3 điểm với Brighton không còn quá xa vời. Một kết quả tích cực trên sân nhà có thể giúp Getafe tiến gần hơn nhóm phía trên.

Brighton thi đấu ổn định nhưng thiếu dứt điểm các trận hòa

Brighton đang đứng thứ 9 với 4 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ thắng ở trận mới nhất, trước đó là chuỗi xen kẽ giữa hòa, thua, hòa và thắng.

Phong độ như vậy cho thấy Brighton khá khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa tạo được chuỗi kết quả thật sự thuyết phục. Hai trận hòa trong 5 lượt gần nhất là dấu hiệu đội bóng vẫn chưa tận dụng trọn vẹn các cơ hội để nới rộng khoảng cách với nhóm bên dưới.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về chủ nhà

Hai đội có một lần gặp nhau gần đây, và Getafe là bên giành chiến thắng. Một trận đấu chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, kết quả đó vẫn là yếu tố tâm lý đáng kể với đội chủ nhà khi họ bước vào cuộc tái ngộ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Getafe, bài toán là biến đà thắng thành điểm số trên sân nhà để rút ngắn khoảng cách với Brighton. Đội chủ nhà có động lực rõ ràng khi chỉ cần một kết quả tích cực là có thể bám sát hơn nhóm phía trên.

Với Brighton, mục tiêu là giữ vững vị trí thứ 9 và tránh để đối thủ áp sát. Vì cách biệt chỉ 3 điểm, một trận thua có thể khiến khoảng cách này bị san phẳng.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn cân bằng hơn nhiều so với thứ hạng của hai đội. Getafe có lợi thế sân nhà, đà thắng ở hai trận gần nhất và kết quả tích cực ở lần chạm trán trước. Brighton lại có thứ hạng cao hơn và phong độ ít biến động hơn. Chủ nhà nhỉnh hơn về mặt tâm lý, còn đội khách có nền tảng ổn định hơn, nên nhiều khả năng đây sẽ là cuộc đấu giằng co.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Getafe · 1 thắng 0 hòa Brighton · 0 thắng Brighton 0 - 2 Getafe GET

Getafe 5 trận gần nhất T T B B H 4 Trận 1-1-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 9 Thủng lưới Brighton 5 trận gần nhất T H B H T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T 10 FC Copenhagen 2 1 1 0 +3 4 H T … 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … 29 FC Iberia 1999 2 0 1 1 -2 1 H B 30 Getafe 2 0 1 1 -3 1 B H 31 Kairat Almaty 2 0 1 1 -4 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại