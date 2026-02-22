Nhận định Getafe vs Sevilla: Cuộc chiến giành điểm tại Coliseum - Vòng đấu La Liga Getafe tiếp đón Sevilla vào lúc 20:00 ngày 22/02/2026 trong bối cảnh cả hai đội đều thiếu vắng nhiều trụ cột do chấn thương và thẻ phạt, hứa hẹn một trận cầu giằng co.

Trận đối đầu giữa Getafe và Sevilla trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) sẽ diễn ra vào lúc 20:00 ngày 22/02/2026 tại vận động trường Coliseum. Đây là cuộc chạm trán quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ khi họ đang nỗ lực tích lũy điểm số để cải thiện vị trí trong nhóm giữa bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng hiện tại

Tính đến thời điểm hiện tại, Getafe đang có lợi thế nhẹ về mặt điểm số và thứ hạng so với đối thủ trực tiếp.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Getafe 11 29 thắng 2, hòa 2, thua 1 Sevilla 13 26 thắng 1, hòa 3, thua 1

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Getafe (Chủ nhà)

Đội chủ sân Coliseum đã trải qua 24 trận đấu kể từ đầu mùa với kết quả 8 trận thắng, 5 trận hòa và 11 trận thua. Đáng chú ý, phong độ trên sân nhà của Getafe khá cân bằng khi họ có được 4 chiến thắng và phải nhận 5 thất bại.

Về khả năng ghi bàn, Getafe đang sở hữu hiệu suất tấn công khá khiêm tốn với trung bình 0.8 bàn mỗi trận (tổng cộng 20 bàn). Ở mặt trận phòng ngự, họ đã để lọt lưới 28 bàn, tương đương 1.2 bàn/trận.

Sevilla (Đội khách)

Sevilla đang có một mùa giải đầy thử thách khi đứng ở vị trí thứ 13 với 7 chiến thắng sau 24 vòng đấu. Trên sân khách, họ chỉ giành được 3 chiến thắng và để thua tới 6 trận.

Tuy nhiên, Sevilla lại có hàng công hoạt động hiệu quả hơn so với đội chủ nhà khi ghi được 31 bàn thắng (trung bình 1.3 bàn/trận). Tuy nhiên, lỗ hổng hàng thủ là vấn đề lớn đối với đội khách khi họ đã phải nhận 39 bàn thua, trung bình lọt lưới 1.6 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Sevilla đang chiếm ưu thế với 3 chiến thắng, trong khi Getafe chỉ có 1 lần được hưởng niềm vui trọn vẹn và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Trận lượt đi gần nhất vào tháng 8/2025, Getafe đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Sevilla.

Danh sách vắng mặt

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đau đầu với bài toán nhân sự khi danh sách bệnh binh và thẻ phạt kéo dài:

Getafe: Vắng Davinchi (chấn thương đầu gối), A. Kamara (chấn thương), M. Martin (chấn thương mắt cá chân) và B. Mayoral (chấn thương đầu gối).

Vắng Davinchi (chấn thương đầu gối), A. Kamara (chấn thương), M. Martin (chấn thương mắt cá chân) và B. Mayoral (chấn thương đầu gối). Sevilla: Thiếu hụt nghiêm trọng với Castrin (chấn thương cơ), Marcao (chấn thương đầu gối), Oso (chấn thương bắp chân), R. Vargas (chấn thương gân kheo). Đặc biệt, Joan Jordan và J. Sanchez đều vắng mặt do nhận thẻ đỏ.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các thông số thống kê, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra với thế trận chặt chẽ. Dù phải thi đấu trên sân khách và thiếu vắng nhiều trụ cột, Sevilla vẫn được đánh giá có khả năng giành điểm nhờ hàng công nhạy bén hơn.

Các chuyên gia dự đoán tỷ lệ giành chiến thắng của đội khách Sevilla và kịch bản hòa đều ở mức 45%, trong khi khả năng thắng của chủ nhà Getafe chỉ là 10%. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là phương án hòa hoặc Sevilla thắng (Double chance).

Dự đoán số bàn thắng: Getafe dưới 1.5 bàn, Sevilla dưới 2.5 bàn.

Cập nhật đội hình lúc 19:31 22/02/2026

Đội hình chính thức

Getafe

Sơ đồ: 5-3-2

HLV: Jose Bordalas Jimenez

Đội hình xuất phát:

13. David Soria (G)

17. Kiko Femenía (D)

22. Domingos Duarte (D)

3. Abdelkabir Abqar (D)

24. Zaid Romero (D)

21. Juan Iglesias (D)

5. Luis Milla (M)

2. Djené (M)

8. Mauro Arambarri (M)

19. Luis Vázquez (F)

10. Martín Satriano (F)

Dự bị:

1. Jiří Letáček

16. Diego Rico

12. Allan Nyom

15. Sebastián Boselli

44. Adrián Riquelme

18. Álex Sancris

6. Mario Martín

14. Javier Muñoz

23. Adrian Liso

20. Veljko Birmančević

Sevilla

Sơ đồ: 5-3-2

HLV: Matias Almeyda

Đội hình xuất phát:

1. Odysseas Vlachodimos (G)

3. César Azpilicueta (D)

5. Tanguy Nianzou (D)

6. Nemanja Gudelj (D)

4. Kike Salas (D)

12. Gabriel Suazo (D)

19. Batista Mendy (M)

18. Lucien Agoumé (M)

20. Djibril Sow (M)

17. Neal Maupay (F)

9. Akor Adams (F)

Dự bị: