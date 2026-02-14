Nhận định Getafe vs Villarreal - La Liga: Thử thách cho Tàu ngầm vàng tại Coliseum Villarreal đặt mục tiêu bảo vệ vị trí trong nhóm dự Champions League khi đối đầu với Getafe, trong bối cảnh cả hai đội đều chịu tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

Trận đối đầu giữa Getafe và Villarreal diễn ra vào lúc 22:15 ngày 14/02/2026 tại sân vận động Coliseum. Đây là cuộc chạm trán quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng duy trì vị trí trong top 4 của đội khách, đồng thời là cơ hội để chủ nhà Getafe cải thiện vị trí ở giữa bảng xếp hạng La Liga.

Bối cảnh trận đấu và vị trí bảng xếp hạng

Villarreal đang có một mùa giải ấn tượng khi đứng ở vị trí thứ 4 với 45 điểm sau 22 trận. Đội quân của "Tàu ngầm vàng" đang nắm giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Ngược lại, Getafe đang đứng thứ 11 với 26 điểm sau 23 trận, một vị trí an toàn nhưng chưa đủ để tạo nên sự đột phá.

Đội Vị trí Điểm Phong độ 5 trận gần nhất Villarreal 4 45 Thắng 2, hòa 1, thua 2 Getafe 11 26 Thắng 1, hòa 2, thua 2

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Getafe: Điểm tựa sân nhà và bài toán hàng công

Dù đang đứng ở giữa bảng xếp hạng, Getafe đang gặp vấn đề lớn trong khâu ghi bàn. Hiệu suất trung bình của họ chỉ đạt 0,8 bàn/trận, con số khiêm tốn đối với một đội bóng muốn cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lối chơi thực dụng giúp họ duy trì hàng thủ ở mức chấp nhận được với trung bình 1,2 bàn thua mỗi trận.

Trong 23 trận đã đấu, Getafe giành được 7 trận thắng, trong đó có 3 chiến thắng diễn ra tại Coliseum. Phong độ gần đây của đội bóng này không thực sự ổn định khi họ chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất.

Villarreal: Sức mạnh tấn công bùng nổ

Trái ngược với chủ nhà, Villarreal đang sở hữu hàng công cực kỳ sắc bén với hiệu suất 2,0 bàn/trận (43 bàn thắng sau 22 trận). Lối chơi tấn công đa dạng giúp họ trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất mùa này. Tuy nhiên, hàng thủ của họ cũng để lọt lưới trung bình 1,1 bàn/trận, cho thấy sự thiếu tập trung ở những thời điểm quyết định.

Trên sân khách, Villarreal đã có 5 chiến thắng sau 10 lần hành quân, một con số chứng minh bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên hiện tại khi phải thi đấu xa nhà.

Lịch sử đối đầu: Sự áp đảo của Tàu ngầm vàng

Số liệu thống kê từ 5 lần đối đầu gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Villarreal. Đội khách bất bại trong cả 5 trận đấu này với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Đáng chú ý, trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 12/2025, Villarreal đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Getafe.

06/12/2025: Villarreal 2 - 0 Getafe

30/03/2025: Getafe 1 - 2 Villarreal

20/10/2024: Villarreal 1 - 1 Getafe

17/02/2024: Villarreal 1 - 1 Getafe

30/09/2023: Getafe 0 - 0 Villarreal

Tình hình lực lượng và chấn thương

Cả hai đội đều đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng trước thềm trận đấu này.

Getafe

Davinchi: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối A. Kamara: Vắng mặt vì chấn thương

Vắng mặt vì chấn thương M. Martin: Vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân

Vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân B. Mayoral: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối A. Mestanza: Không thi đấu

Villarreal

P. Cabanes, L. Costa: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối J. Foyth: Vắng mặt vì chấn thương gân Achilles

Vắng mặt vì chấn thương gân Achilles A. Gonzalez: Vắng mặt vì chấn thương bắp chân

Vắng mặt vì chấn thương bắp chân G. Moreno: Vắng mặt vì chấn thương

Vắng mặt vì chấn thương S. Cardona, A. Moleiro: Khả năng ra sân bỏ ngỏ do bị ốm

Khả năng ra sân bỏ ngỏ do bị ốm W. Kambwala: Khả năng ra sân bỏ ngỏ vì chấn thương gân kheo

Khả năng ra sân bỏ ngỏ vì chấn thương gân kheo T. Partey: Khả năng ra sân bỏ ngỏ do thiếu thể lực thi đấu

Nhận định và dự đoán kết quả

Dù phải làm khách và thiếu vắng nhiều trụ cột, Villarreal vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sức mạnh hàng công vượt trội và lịch sử đối đầu thuận lợi. Tỷ lệ dự đoán chiến thắng cho đội khách là 45%, ngang bằng với khả năng một trận hòa xảy ra (45%), trong khi cơ hội thắng của Getafe chỉ là 10%.

Với lối đá thực dụng của Getafe trên sân nhà và tình hình chấn thương của hai đội, trận đấu có thể diễn ra với thế trận chặt chẽ. Kịch bản Villarreal giành ít nhất 1 điểm (Double chance) là lựa chọn khả dĩ nhất cho cuộc đối đầu này.

Dự đoán: Villarreal thắng hoặc hòa.