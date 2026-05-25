Thị trường Nhận định giá tiêu hôm nay 25/5/2026: Khi nhà nông chủ động giữ thế thượng phong Khảo sát thực tế giá tiêu hôm nay 25/5/2026 cho thấy toàn bộ thị trường đang duy trì trạng thái đi ngang ổn định ở mức cao. Điều gì đang tạo nên sự khác biệt này cho chu kỳ nông sản năm nay?

Thực trạng giá tiêu hôm nay 25/5/2026 tại các vùng nguyên liệu

Hiện nay, mức giá giao dịch quanh ngưỡng 139.000 - 142.000 đồng/kg được xem là mức giá lý tưởng đem lại biên lợi nhuận tốt cho người trồng tiêu.

Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay neo chắc ở mức 142.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Bà Rịa - Vũng Tàu giữ mức 141.000 đồng/kg, Bình Phước và Đồng Nai đạt 140.000 đồng/kg, còn Gia Lai duy trì ở mức 139.000 đồng/kg.

Việc giá tiêu không bị thương lái ép xuống trong mùa thu hoạch rộ là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển lớn về cán cân quyền lực trên thị trường nông sản nội địa.

Xu hướng giao dịch giá tiêu hôm nay 25/5/2026 trên thị trường quốc tế

Trên bình diện quốc tế, dòng sản phẩm tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brazil cũng không có sự điều chỉnh nào về giá trong ngày hôm nay.

Sự bình ổn này đến từ việc các nhà mua hàng quốc tế đang theo dõi sát sao động thái từ Đông Nam Á. Giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu vẫn giữ vững từ 6.100 đến 6.200 USD/tấn, mức giá được đánh giá là vừa vặn với nhu cầu của các nhà máy chế biến thực phẩm tại Âu Mỹ.

Tâm lý tích trữ của đại lý và bài toán tài chính của người dân

Một trong những lý do lớn nhất giúp giá tiêu giữ vững sự ổn định chính là tiềm lực tài chính của các hộ canh tác đã được nâng cao đáng kể. Sự bùng nổ của giá cà phê trong thời gian qua đã giúp người nông dân có được nguồn thu nhập thặng dư lớn.

Do đó, thay vì bán ồ ạt hồ tiêu để trang trải chi phí như những năm trước, người dân chọn cách bán cà phê trước và chủ động chuyển sang trạng thái trữ hàng hồ tiêu. Tâm lý kỳ vọng thị trường sẽ thiết lập một đỉnh giá mới sau khi kết thúc vụ thu hoạch đang lan tỏa mạnh mẽ. Sự giằng co giữa một bên là doanh nghiệp cần hàng xuất khẩu và một bên là nhà nông muốn giữ hàng đang tạo nên một cục diện thị trường vô cùng cân não và kịch tính.