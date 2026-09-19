Nhận định GIL Vicente vs Maritimo: Điểm tựa từ thành tích đối đầu GIL Vicente sở hữu ưu thế vượt trội khi chạm trán Maritimo với chuỗi bất bại gần nhất, sẵn sàng bước vào cuộc đối đầu cân bằng điểm số trên bảng xếp hạng.

Cuộc so tài giữa GIL Vicente và Maritimo diễn ra vào lúc 21:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Estadio Cidade de Barcelos hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà đang nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng lớn nhờ thành tích đối đầu áp đảo trước đối thủ trong những lần chạm trán gần đây.

Điểm tựa đối đầu vượt trội của GIL Vicente

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía GIL Vicente. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, GIL Vicente thể hiện sự vượt trội rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận, hoàn toàn bất bại trước Maritimo. Thành tích ấn tượng này không chỉ củng cố sự tự tin cho các cầu thủ chủ nhà mà còn là rào cản tâm lý lớn mà Maritimo phải tìm cách vượt qua khi hành quân đến Estadio Cidade de Barcelos.

Cục diện điểm số cân bằng trên bảng xếp hạng

Dù có sự chênh lệch lớn về thành tích đối đầu, cục diện hiện tại của hai đội lại vô cùng sít sao. GIL Vicente đang xếp ở vị trí thứ 9 với 7 điểm. Ngay phía sau, Maritimo đứng ở vị trí thứ 10 và cũng sở hữu 7 điểm. Sự tương đồng về mặt điểm số khiến màn đọ sức trực tiếp này mang tính chất bản lề, nơi đội tận dụng tốt cơ hội sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua thứ hạng.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Xét về phong độ gần đây, GIL Vicente đang có chiều hướng tích cực hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Đáng chú ý, mạch trận gần nhất của họ đang ghi nhận sự khởi sắc rõ nét.

Ở chiều ngược lại, Maritimo đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn về mặt phong độ. Trong 5 trận ra sân gần nhất, đội khách chỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ thiếu ổn định cộng thêm bất lợi khi đối đầu trực tiếp khiến Maritimo được dự báo sẽ đối diện với chuyến làm khách đầy thử thách.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với ưu thế sân nhà cùng thành tích đối đầu áp đảo trong 5 trận gần nhất, GIL Vicente nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi để làm chủ thế trận. Về phần mình, Maritimo cần một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận trận đấu nếu muốn ngắt mạch trận không thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GIL Vicente · 4 thắng 1 hòa Maritimo · 0 thắng GIL Vicente 2 - 0 Maritimo GV Maritimo 1 - 2 GIL Vicente GV GIL Vicente 1 - 1 Maritimo Hòa Maritimo 1 - 2 GIL Vicente GV Maritimo 0 - 1 GIL Vicente GV

GIL Vicente 5 trận gần nhất B B H T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 4 Thủng lưới Maritimo 5 trận gần nhất B B B H T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 6 4 2 0 +9 14 H T T T T … 8 Academico Viseu 6 2 2 2 -2 8 T T B H B 9 GIL Vicente 5 2 1 2 0 7 B B H T T 10 Maritimo 6 2 1 3 -4 7 B B B H T 11 Moreirense 6 2 1 3 -6 7 T B B T B …