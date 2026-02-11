Nhận định GIL Vicente vs Vitória SC: Đội khách tiếp tục duy trì ưu thế? Vitória SC thường gây khó cho GIL Vicente: thắng 4, hòa 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03:15 ngày 03/11/2026 trên sân Estadio Cidade de Barcelos.

Vitória SC thường gây khó cho GIL Vicente trong các lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn chủ nhà chưa có chiến thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 03:15 ngày 03/11/2026 trên sân Estadio Cidade de Barcelos.

Thế đối đầu nghiêng về Vitória SC

Lịch sử gặp gỡ gần đây cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. GIL Vicente không thắng trận nào trong 5 lần đối đầu gần nhất, chỉ giữ được một trận hòa. Vitória SC gần như áp đảo khi giành 4 chiến thắng.

Với chủ nhà, đây là một rào cản tâm lý cần vượt qua. Ngay cả khi thi đấu trên sân nhà, GIL Vicente vẫn phải tìm ra cách phá vỡ xu hướng bất lợi này.

Phong độ: GIL Vicente chững lại, Vitória SC ổn định hơn

Phong độ gần đây của hai đội đi theo hai hướng khác nhau. GIL Vicente thua 2 trận gần nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Từ một đội đang có đà đi lên, họ vừa có hai trận thất bại liên tiếp.

Ngược lại, Vitória SC thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách thắng 2 trận mới nhất, nên bước vào trận đấu với tâm lý khá tích cực.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, GIL Vicente đang đứng hạng 7 với 14 điểm, cao hơn Vitória SC ở hạng 13 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm.

Tuy nhiên, thứ hạng chưa phản ánh hết bức tranh. Vitória SC đứng thấp hơn, nhưng lại có phong độ gần đây tốt hơn và lợi thế đối đầu rõ ràng. Còn GIL Vicente có vị trí cao hơn, song đang trải qua hai trận thua liền.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chủ nhà, bài toán lớn nhất là lấy lại sự tự tin sau hai thất bại gần nhất. Việc đứng hạng 7 cho thấy GIL Vicente có nền tảng đủ tốt để cạnh tranh. Nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể làm khó đối thủ.

Vitória SC có thể dựa vào tinh thần từ hai chiến thắng gần nhất và những ký ức tích cực trong các lần gặp đối thủ này. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách kiểm soát nhịp độ trận đấu và duy trì thế chủ động.

Nhận định

Các yếu tố đang nghiêng nhẹ về phía Vitória SC. Thành tích đối đầu vượt trội và phong độ ổn định hơn là hai điểm cộng lớn của đội khách. Dù vậy, GIL Vicente có thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà, nên trận đấu chưa thể coi là ngã ngũ.

Câu hỏi đặt ra là liệu chủ nhà có chấm dứt được chuỗi kết quả không mấy dễ chịu trước Vitória SC, hay đội khách sẽ tiếp tục duy trì ưu thế quen thuộc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GIL Vicente · 0 thắng 1 hòa Vitória SC · 4 thắng GIL Vicente 0 - 1 Vitória SC VS Vitória SC 0 - 0 GIL Vicente Hòa GIL Vicente 0 - 1 Vitória SC VS Vitória SC 4 - 0 GIL Vicente VS Vitória SC 3 - 1 GIL Vicente VS

GIL Vicente 5 trận gần nhất B B T T T 9 Trận 4-2-3 T-H-B 8 Ghi (TB 0.9) 7 Thủng lưới Vitória SC 5 trận gần nhất T T B T H 9 Trận 2-2-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 9 7 1 1 +18 22 T T B T T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H … 6 Academico Viseu 10 6 2 2 +3 20 T T T T T 7 GIL Vicente 9 4 2 3 +1 14 B T T H B 8 SC Braga 10 4 2 4 +1 14 T B B B H … 12 Estrela 10 2 4 4 -4 10 B B B B H 13 Vitória SC 9 2 2 5 0 8 T B H B H 14 Maritimo 10 2 2 6 -12 8 B B B H B …