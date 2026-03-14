Nhận định Girona vs Athletic Club - Vòng 28 La Liga: Thử thách tại Montilivi Girona tiếp đón Athletic Club trong bối cảnh cả hai đội đều khao khát điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng La Liga khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Vào lúc 20:00 ngày 14/03/2026, sân vận động Estadio Municipal de Montilivi sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Girona và Athletic Club trong khuôn khổ vòng 27 La Liga. Trong khi đội khách Athletic Club đang nỗ lực duy trì vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng, chủ nhà Girona lại đang chật vật để thoát khỏi nhóm cuối bảng sau chuỗi phong độ thiếu ổn định.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Dựa trên tình hình hiện tại, Athletic Club đang nắm lợi thế về mặt điểm số và vị thế. Đội khách hiện đứng thứ 10 với 35 điểm, trong khi Girona xếp thứ 15 với 31 điểm. Khoảng cách 4 điểm khiến trận đấu này trở thành cơ hội để Girona rút ngắn cách biệt, đồng thời cũng là cơ hội để Athletic Club bứt phá lên nhóm trên.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Athletic Club 10 35 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Girona 15 31 Thắng 1, Hòa 3, Thua 1

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Girona: Điểm tựa sân nhà đối đầu bài toán phòng ngự

Girona bước vào trận đấu này với thành tích khá khiêm tốn. Sau 27 trận đã đấu, họ mới chỉ giành được 7 chiến thắng, trong đó có 4 trận thắng trên sân nhà. Vấn đề lớn nhất của đội bóng chủ sân Montilivi nằm ở hàng phòng ngự khi họ đã để thủng lưới tới 43 bàn (trung bình 1,6 bàn/trận), trong khi hàng công chỉ ghi được 28 bàn.

Đáng chú ý, trong 5 trận gần nhất, Girona chỉ có được 1 chiến thắng, còn lại là 3 trận hòa và 1 trận thua. Hiệu suất ghi bàn trung bình 1,0 bàn/trận là con số cần phải cải thiện nếu họ muốn giữ lại điểm số trước một đối thủ khó chịu như Athletic Club.

Athletic Club: Bản lĩnh của "Sư tử" xứ Basque

Ngược lại, Athletic Club đang có phong độ khởi sắc hơn với 3 chiến thắng trong 5 lần ra quân gần nhất. Đội khách sở hữu hàng thủ chắc chắn hơn đối thủ khi mới chỉ để lọt lưới 37 bàn sau 27 vòng đấu. Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà vẫn là dấu hỏi lớn với thầy trò huấn luyện viên Athletic Club khi họ mới chỉ thắng 3 trong tổng số 13 trận sân khách mùa này.

Về khả năng tấn công, Athletic Club nhỉnh hơn đôi chút với 30 bàn thắng (trung bình 1,1 bàn/trận). Sự cân bằng giữa công và thủ giúp họ được đánh giá cao hơn trong việc kiểm soát thế trận tại Montilivi.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng nhẹ về phía đội khách. Cụ thể, Athletic Club đã giành được 2 chiến thắng, trong khi Girona thắng 1 trận và hai đội hòa nhau 2 lần. Ở trận lượt đi vào tháng 9 năm 2025, hai đội đã chia điểm với tỷ số hòa 1-1.

24/09/2025: Athletic Club 1 - 1 Girona

08/02/2025: Athletic Club 3 - 0 Girona

06/10/2024: Girona 2 - 1 Athletic Club

20/02/2024: Athletic Club 3 - 2 Girona

28/11/2023: Girona 1 - 1 Athletic Club

Tình hình lực lượng: Cơn đau đầu vì chấn thương

Cả hai đội đều đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng trước thềm trận đấu này, điều có thể ảnh hưởng lớn đến toan tính chiến thuật của các huấn luyện viên.

Danh sách vắng mặt của Girona

R. Artero: Chấn thương mắt cá.

Chấn thương mắt cá. B. Gil, Juan Carlos, Portu: Cùng gặp chấn thương đầu gối.

Cùng gặp chấn thương đầu gối. C. Stuani: Chấn thương cơ.

Chấn thương cơ. Vitor Reis: Án treo giò do nhận đủ thẻ vàng.

Án treo giò do nhận đủ thẻ vàng. M. ter Stegen: Chấn thương gân kheo.

Chấn thương gân kheo. D. van de Beek: Chấn thương gân Achilles.

Danh sách vắng mặt của Athletic Club

Y. Alvarez: Vắng mặt do vi phạm quy định doping.

Vắng mặt do vi phạm quy định doping. U. Egiluz, B. Prados Diaz, M. Sannadi: Chấn thương đầu gối.

Chấn thương đầu gối. U. Gomez, A. Paredes: Chấn thương và vết bầm tím.

Chấn thương và vết bầm tím. A. Rego: Án treo giò do nhận đủ thẻ vàng.

Án treo giò do nhận đủ thẻ vàng. N. Williams: Chấn thương bẹn.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng được chia đều 45% cho cửa thắng của Athletic Club và 45% cho kết quả hòa, trận đấu tại Montilivi hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính. Girona chỉ có 10% cơ hội giành trọn 3 điểm dựa trên các dữ liệu thống kê hiện tại.

Nhìn chung, với hàng thủ thiếu ổn định của Girona và sự vắng mặt của nhiều trụ cột ở cả hai bên, trận đấu có khả năng sẽ không có quá nhiều bàn thắng (dưới 2,5 bàn). Lựa chọn an toàn cho giới mộ điệu là kịch bản đội khách Athletic Club từ hòa đến thắng.