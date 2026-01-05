Nhận định Girona vs Mallorca - Đại chiến trụ hạng căng thẳng tại vòng 34 La Liga Girona và Mallorca bước vào trận đối đầu trực diện tại Estadio Municipal de Montilivi với mục tiêu bứt phá khỏi nhóm cuối bảng trong bối cảnh cả hai đều chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng.

Trận đấu giữa Girona và Mallorca vào lúc 02:00 ngày 02/05/2026 được xem là cuộc đối đầu sinh tử trong cuộc đua trụ hạng tại La Liga mùa này. Hiện tại, Girona đang xếp vị trí thứ 15 với 38 điểm, chỉ hơn Mallorca đúng một trận thắng. Kết quả của màn so tài tại Estadio Municipal de Montilivi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện nhóm cuối bảng khi mùa giải đang trôi về những vòng đấu cuối.

Tình hình bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Cả Girona và Mallorca đều đang trải qua giai đoạn khó khăn với phong độ thiếu ổn định. Đội chủ nhà Girona chỉ giành được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua tới 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trong khi đó, Mallorca có phần nhỉnh hơn về tâm lý với 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong cùng giai đoạn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Girona 15 38 Thua 3, Hòa 1, Thắng 1 Mallorca 17 35 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Thống kê hiệu số và khả năng ghi bàn

Girona đã chơi 33 trận mùa này, giành 9 chiến thắng, trong đó có 6 trận thắng trên sân nhà. Hàng công của họ ghi được 36 bàn (trung bình 1.1 bàn/trận), nhưng hàng thủ lại để lọt lưới tới 50 bàn. Đây là điểm yếu mà huấn luyện viên của Girona cần khắc phục nếu muốn giữ lại điểm số.

Phía bên kia chiến tuyến, Mallorca sở hữu hàng công hiệu quả hơn đôi chút với 41 bàn thắng sau 33 trận. Tuy nhiên, khả năng thi đấu xa nhà của đội bóng này là một dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trên sân khách kể từ đầu mùa, còn lại là 3 trận hòa và 12 trận thua.

Lịch sử đối đầu và yếu tố tâm lý

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng về phía Mallorca với 3 chiến thắng, trong khi Girona có 2 lần đánh bại đối thủ. Đáng chú ý, trận lượt đi vào tháng 1/2026, Girona đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Mallorca. Tuy nhiên, trong 3 lần chạm trán trước đó vào năm 2024, Mallorca hoàn toàn áp đảo với chuỗi trận toàn thắng.

Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh dài dặc, gây áp lực lớn lên việc sắp xếp đội hình của ban huấn luyện.

Danh sách vắng mặt của Girona

Chấn thương đầu gối: Juan Carlos, Portu

Juan Carlos, Portu Chấn thương cơ và gân kheo: A. Ruiz, M. ter Stegen

A. Ruiz, M. ter Stegen Chấn thương gân Achilles: D. van de Beek

D. van de Beek Vấn đề khác: V. Vanat

V. Vanat Án treo giò: A. Moreno (nhận đủ thẻ vàng)

Danh sách vắng mặt của Mallorca

Chấn thương đầu gối: M. Joseph, J. Salas

M. Joseph, J. Salas Chấn thương cơ: M. Kumbulla

M. Kumbulla Các chấn thương khác: L. Bergstrom, Z. Luvumbo, A. Raillo

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các chỉ số thống kê, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ với ít bàn thắng (dưới 2.5 bàn cho mỗi đội). Mallorca dù phải làm khách nhưng được đánh giá có khả năng giành điểm cao hơn nhờ phong độ nhỉnh hơn trong thời gian gần đây. Tỷ lệ dự đoán cho thấy khả năng khách thắng hoặc hòa lên tới 90%, trong khi cửa thắng của chủ nhà Girona chỉ được đánh giá ở mức 10%.

Với tính chất quan trọng của một trận đấu trụ hạng, nhiều khả năng hai đội sẽ nhập cuộc thận trọng. Mallorca sẽ ưu tiên lối chơi phòng ngự phản công để tận dụng sơ hở từ hàng thủ lỏng lẻo của Girona, đội bóng vốn thường xuyên để thủng lưới 1.5 bàn mỗi trận.