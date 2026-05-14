Nhận định Girona vs Real Sociedad - Quyết đấu tại Estadio Municipal de Montilivi Girona đang đứng trước nguy cơ xuống hạng buộc phải nỗ lực giành điểm trước một Real Sociedad đang ổn định ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng La Liga.

Vào lúc 01h00 ngày 15/05/2026, sân vận động Estadio Municipal de Montilivi sẽ chứng kiến cuộc đối đầu quan trọng giữa Girona và Real Sociedad trong khuôn khổ vòng đấu muộn của La Liga. Trận đấu này mang ý nghĩa sống còn đối với đội chủ nhà khi họ đang mắc kẹt trong nhóm cầm đèn đỏ, trong khi đội khách đang nỗ lực bảo vệ vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Girona đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn khi xếp vị trí thứ 19 với 39 điểm sau 35 trận đấu. Thành tích của đội chủ nhà bao gồm 9 chiến thắng, 12 trận hòa và 14 trận thua. Để có thể nuôi hy vọng trụ hạng, Girona cần cải thiện ngay lập tức khả năng phòng ngự khi đã để thủng lưới tới 52 bàn (trung bình 1,5 bàn/trận).

Ngược lại, Real Sociedad đang đứng ở vị trí thứ 8 với 44 điểm. Đội khách sở hữu hàng công khá ấn tượng với 54 bàn thắng sau 35 vòng đấu, trung bình ghi 1,5 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ không thực sự ổn định khi trải qua chuỗi 3 trận hòa và 2 trận thua trong 5 vòng gần nhất (DLDLD).

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Real Sociedad 8 44 Hòa 3, Thua 2 Girona 19 39 Hòa 2, Thua 3

Lịch sử đối đầu và phong độ gần đây

Dù đang ở vị trí thấp hơn, Girona lại là đội giành chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 12/2025 với tỷ số 2-1 ngay trên sân của Real Sociedad. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể 5 trận đối đầu gần đây, cán cân đang nghiêng nhẹ về phía đội bóng xứ Basque khi họ thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1.

13/12/2025: Real Sociedad 1 - 2 Girona

19/05/2025: Real Sociedad 3 - 2 Girona

19/10/2024: Girona 0 - 1 Real Sociedad

04/02/2024: Girona 0 - 0 Real Sociedad

12/08/2023: Real Sociedad 1 - 1 Real Sociedad

Phong độ sân nhà của Girona mùa này cũng không quá thuyết phục với 6 chiến thắng và 7 trận thua. Trong khi đó, Real Sociedad cũng gặp khó khăn khi làm khách với chỉ 3 chiến thắng sau 17 lần xa nhà.

Tình hình lực lượng: Bài toán nhân sự khó giải

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách chấn thương kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến lựa chọn chiến thuật của các huấn luyện viên.

Girona

Đội chủ nhà chịu tổn thất cực lớn khi thiếu vắng thủ thành số một Marc-André ter Stegen do chấn thương gân kheo. Bên cạnh đó, các trụ cột khác như Donny van de Beek (chấn thương gân Achilles), Portu và Juan Carlos (cùng chấn thương đầu gối) cũng chắc chắn vắng mặt.

Real Sociedad

Đội khách không có sự phục vụ của Gonçalo Guedes do chấn thương ngón chân và Alvaro Odriozola gặp vấn đề ở đầu gối. Đặc biệt, Orri Oskarsson sẽ phải ngồi ngoài do đã nhận đủ số thẻ vàng.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các số liệu thống kê, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Girona với lợi thế sân nhà và tinh thần không còn gì để mất sẽ chơi tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo của họ sẽ là cơ hội để Real Sociedad thực hiện các tình huống phản công sắc bén.

Các chuyên gia dự báo tỷ lệ chiến thắng của Real Sociedad là 45%, trong khi khả năng hai đội chia điểm cũng ở mức 45%. Chỉ có 10% cơ hội cho một chiến thắng bất ngờ từ phía chủ nhà Girona. Trận đấu nhiều khả năng sẽ không có quá nhiều bàn thắng khi cả hai đội đều đang gặp vấn đề trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Dự đoán kết quả: Real Sociedad thắng hoặc Hòa.