Nhận định Girona vs Villarreal - Vòng 30 La Liga: Thử thách tại Montilivi Villarreal hành quân đến sân Estadio Municipal de Montilivi với mục tiêu củng cố vị trí trong top 3, trong khi Girona đang nỗ lực tìm kiếm điểm số để bứt phá khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Trận đấu giữa Girona và Villarreal diễn ra lúc 02:00 ngày 07/04/2026 tại sân vận động Estadio Municipal de Montilivi là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng ở hai thái cực khác nhau trên bảng xếp hạng. Trong khi "Tàu ngầm vàng" Villarreal đang bay cao ở vị trí thứ 3 với 58 điểm, Girona vẫn đang loay hoay ở vị trí thứ 14 với 34 điểm sau 29 vòng đấu.

Tương quan lực lượng và vị trí bảng xếp hạng

Villarreal đang thể hiện sức mạnh vượt trội với 18 chiến thắng sau 29 trận. Đội khách sở hữu hàng công hiệu quả với hiệu suất ghi 1,9 bàn mỗi trận. Ngược lại, chủ nhà Girona đang gặp nhiều khó khăn khi chỉ giành được 8 chiến thắng kể từ đầu mùa, cùng với đó là hàng thủ khá lỏng lẻo khi đã để thủng lưới 44 bàn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Villarreal 3 58 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Girona 14 34 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Phân tích phong độ và lịch sử đối đầu

Phong độ gần đây của Villarreal khá ổn định với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Trên sân khách, họ cũng đã có được 6 chiến thắng mùa này. Girona cho thấy sự thiếu ổn định hơn khi chỉ thắng 1 trong 5 lần ra sân gần nhất, mặc dù họ thường chơi tốt hơn khi được thi đấu tại Montilivi với 5/8 chiến thắng mùa này được ghi nhận trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Villarreal. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Villarreal đã giành chiến thắng tới 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Girona. Đáng chú ý nhất là chiến thắng hủy diệt 5-0 của Villarreal vào tháng 8/2025.

25/08/2025: Villarreal 5 - 0 Girona

10/05/2025: Girona 0 - 1 Villarreal

01/12/2024: Villarreal 2 - 2 Girona

15/05/2024: Girona 0 - 1 Villarreal

28/09/2023: Villarreal 1 - 2 Girona

Tình hình lực lượng: Tổn thất nghiêm trọng cho chủ nhà

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách chấn thương khá dài, đặc biệt là phía chủ nhà Girona khi mất đi nhiều trụ cột quan trọng ở các tuyến.

Danh sách vắng mặt của Girona

M. ter Stegen: Vắng mặt vì chấn thương gân kheo.

D. van de Beek: Vắng mặt vì chấn thương gân Achilles.

Juan Carlos & Portu: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Vắng mặt vì chấn thương đầu gối. R. Artero: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương mắt cá chân.

Danh sách vắng mặt của Villarreal

J. Foyth: Vắng mặt vì chấn thương gân Achilles.

P. Cabanes & L. Costa: Vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

R. Marin: Gặp chấn thương, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Villarreal với lực lượng vượt trội và khát khao giữ vững vị trí trong top 3 dự kiến sẽ là đội chủ động kiểm soát thế trận. Với hiệu suất ghi bàn cao của hàng công, đội khách được đánh giá có khả năng giành chiến thắng lên tới 45%. Tuy nhiên, Girona với lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ chơi lùi sâu để tìm kiếm một kết quả hòa.

Các chuyên gia nhận định đây có thể là một trận đấu không quá bùng nổ về mặt tỷ số khi cả hai đội đều thiếu vắng những nhân sự quan trọng do chấn thương. Tỷ lệ hòa được đánh giá ngang bằng với khả năng thắng của đội khách (45%), cho thấy Villarreal sẽ gặp không ít khó khăn để có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.