Nhận định Guimaraes vs Casa Pia - Vòng đấu kịch tính tại Primeira Liga Guimaraes hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước một Casa Pia đang chìm sâu trong khủng hoảng và nỗ lực thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng.

Vào lúc 02:15 ngày 12/05/2026, sân vận động Estádio Dom Afonso Henriques sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Guimaraes và Casa Pia trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (Primeira Liga). Đây là thời điểm quan trọng của mùa giải khi cả hai đội đều cần điểm số để phục vụ những mục tiêu trái ngược nhau trên bảng xếp hạng.

Vị thế hiện tại trên bảng xếp hạng

Guimaraes hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 với 42 điểm sau 32 vòng đấu. Trong khi đó, Casa Pia đang rơi vào tình thế báo động khi xếp thứ 16 với vỏn vẹn 26 điểm, đối mặt trực tiếp với nguy cơ xuống hạng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Guimaraes 8 42 Thắng 3, Hòa 1, Thua 1 Casa Pia 16 26 Hòa 1, Thua 4

Phân tích phong độ và thống kê chuyên sâu

Guimaraes: Điểm tựa sân nhà vững chắc

Đội chủ nhà Guimaraes đang duy trì một phong độ khá ổn định trong giai đoạn gần đây với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tính riêng trong mùa giải này, họ đã giành được 12 chiến thắng, trong đó có tới 8 trận thắng diễn ra tại thánh địa Estádio Dom Afonso Henriques. Hiệu suất ghi bàn của Guimaraes đạt trung bình 1.2 bàn/trận, cho thấy sự hiệu quả nhất định trong lối chơi tấn công.

Casa Pia: Khó khăn bủa vây

Ngược lại, Casa Pia đang trải qua chuỗi ngày đen tối với 4 trận thua trong 5 trận gần đây. Khả năng thi đấu xa nhà của đội bóng này cũng là một dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ giành được 3 chiến thắng trên sân khách kể từ đầu mùa. Với hàng thủ đã để thủng lưới tới 56 bàn (trung bình 1.8 bàn/trận), Casa Pia dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước sức ép từ đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu và tương quan lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, sự cân bằng là điều có thể thấy rõ khi mỗi đội có 1 chiến thắng và 3 trận kết thúc với tỉ số hòa. Đặc biệt, trận lượt đi vào cuối năm 2025 đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, phong độ hai đội đã có sự phân hóa rõ rệt.

28/12/2025: Casa Pia 0 - 0 Guimaraes

02/03/2025: Guimaraes 1 - 0 Casa Pia

29/09/2024: Casa Pia 1 - 1 Guimaraes

25/02/2024: Guimaraes 0 - 2 Casa Pia

24/09/2023: Casa Pia 0 - 0 Guimaraes

Về tình hình nhân sự, cả hai câu lạc bộ đều chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hay treo giò nghiêm trọng nào, cho phép các huấn luyện viên có được những quân bài tốt nhất cho trận đấu tới.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Với ưu thế về phong độ và điểm tựa sân bãi, Guimaraes được đánh giá cao hơn hẳn cho khả năng giành chiến thắng với tỉ lệ dự đoán đạt 45%. Casa Pia với tâm thế không còn gì để mất có thể sẽ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu để tìm kiếm ít nhất 1 điểm, nhưng hàng thủ lỏng lẻo của họ sẽ là bài toán khó giải trước các chân sút chủ nhà.

Nhìn chung, một chiến thắng nhẹ nhàng cho Guimaraes là kịch bản được giới chuyên môn tin tưởng nhất, qua đó giúp đội bóng này củng cố vị trí trong top 8 của Primeira Liga.