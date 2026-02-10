Nhận định Guingamp vs Le Mans: Hứa hẹn màn đôi công Cuộc đối đầu giữa Guingamp và Le Mans vào lúc 23h00 ngày 02/10/2026 hứa hẹn mang đến thế trận cởi mở khi lịch sử đối đầu chứng kiến nhiều bàn thắng được ghi.

Các cuộc so tài trong quá khứ giữa Guingamp và Le Mans luôn mang lại bầu không khí sôi động với nhiều pha lập công. Màn chạm trán diễn ra vào lúc 23h00 ngày 02/10/2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục đi theo kịch bản đôi công cởi mở khi cả hai đội đều khao khát khẳng định bản lĩnh trên sân cỏ.

Sự đối lập rõ nét về mặt phong độ

Guingamp đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chưa biết đến mùi chiến thắng khi phải nhận 2 trận hòa xen kẽ 3 thất bại. Sự chệch choạc trong cách vận hành khiến Guingamp liên tục để mất những điểm số quan trọng và chịu áp lực tâm lý không nhỏ.

Trái ngược với hoàn cảnh của đối thủ, Le Mans lại thể hiện bộ mặt tích cực và giàu năng lượng hơn rất nhiều. Đại diện này giành được 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ phải nhận duy nhất 1 thất bại trong chuỗi 5 trận gần đây. Lối chơi ổn định cùng sự hưng phấn đang trở thành điểm tựa vững chắc giúp Le Mans nhập cuộc tự tin.

Cán cân đối đầu hứa hẹn thế trận rượt đuổi

Thống kê trong 5 lần chạm trán gần nhất phản ánh cục diện tương đối cân bằng nhưng Le Mans đang nhỉnh hơn đôi chút. Cụ thể, Le Mans có 2 chiến thắng, Guingamp giành 1 chiến thắng và hai bên chia điểm trong 2 trận còn lại.

Đặc biệt, lịch sử các màn so tài giữa đôi bên thường diễn ra với tiết tấu nhanh, sẵn sàng dâng cao pressing và mang về nhiều bàn thắng cho cả hai phía. Dù phong độ hiện tại có sự chênh lệch, Guingamp với lợi thế sân nhà chắc chắn không ngần ngại tràn lên tấn công, trong khi Le Mans luôn sẵn sàng phản đòn sắc sảo để tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Guingamp · 1 thắng 2 hòa Le Mans · 2 thắng Le Mans 1 - 1 Guingamp Hòa Guingamp 3 - 3 Le Mans Hòa Le Mans 2 - 1 Guingamp LM Guingamp 1 - 0 Le Mans GUI Le Mans 2 - 1 Guingamp LM

Guingamp 5 trận gần nhất B T H H B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 10 Thủng lưới Le Mans 5 trận gần nhất T H H B H 7 Trận 3-2-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 8 Thủng lưới