Nhận định Hamburger SV vs Borussia Mönchengladbach: Đội khách đau đầu vì thiếu người Borussia Mönchengladbach tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách Hamburger SV khi đang đứng hạng 18. Giờ đấu 02:30 ngày 07/11/2026 tại Volksparkstadion.

Borussia Mönchengladbach bước vào chuyến làm khách trước Hamburger SV với tổn thất nhân sự, trong lúc đội bóng đang đứng thứ 18 với 4 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 07/11/2026 trên sân Volksparkstadion.

Đội khách phải xoay xở vì thiếu người

Việc thiếu nhân sự buộc ban huấn luyện Borussia Mönchengladbach phải tính toán lại phương án cho chuyến làm khách. Đây là bài toán khó với một đội bóng đang ở nhóm cuối bảng xếp hạng và cần điểm số để cải thiện vị thế.

Bên cạnh đó, đội khách phải thi đấu trên sân đối thủ. Mọi sự thay đổi về nhân sự vì thế càng có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Phong độ: cả hai cùng chập chờn

Hamburger SV đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, cả 3 trận thua đều là những trận mới nhất, còn 2 chiến thắng đến ở các trận cũ hơn.

Ngược lại, Borussia Mönchengladbach có chuỗi 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội khách vừa có một trận hòa gần đây, sau hai chiến thắng liên tiếp ở các trận trước đó. Hai trận thua nằm ở giai đoạn xa nhất của chuỗi này.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Hamburger SV thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Borussia Mönchengladbach. Con số này cho thấy đội chủ nhà nhỉnh hơn về mặt thành tích, dù khoảng cách không quá lớn.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Hamburger SV hiện đứng thứ 15 với 9 điểm, còn Borussia Mönchengladbach xếp thứ 18 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 5 điểm, đủ để tạo ra sự chênh lệch về tâm lý trước trận.

Với Hamburger SV, chuỗi 3 trận thua gần nhất là lý do để họ muốn lấy lại mạch kết quả tích cực trên sân nhà. Với Borussia Mönchengladbach, một kết quả tốt trên sân đối thủ sẽ giúp rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hamburger SV có lợi thế sân nhà, thế đối đầu thuận lợi và vị trí cao hơn. Tuy nhiên, phong độ sa sút với 3 trận thua liên tiếp khiến họ khó có thể chủ quan.

Borussia Mönchengladbach nhiều khả năng phải ưu tiên sự chặt chẽ và kỷ luật khi bị thiếu người. Nếu duy trì được tinh thần từ chuỗi kết quả khá hơn ở các trận gần đây, đội khách vẫn có cơ hội gây khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Hamburger SV được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, thành tích đối đầu và thứ hạng cao hơn. Dù vậy, phong độ đi xuống của họ khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều. Với Borussia Mönchengladbach, yếu tố nhân sự sẽ là biến số lớn nhất quyết định khả năng cạnh tranh của họ tại Volksparkstadion.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Hamburger SV · 2 thắng 2 hòa Borussia Mönchengladbach · 1 thắng Hamburger SV 0 - 0 Borussia Mönchengladbach Hòa Borussia Mönchengladbach 0 - 0 Hamburger SV Hòa Hamburger SV 2 - 1 Borussia Monchengladbach HS Borussia Monchengladbach 3 - 1 Hamburger SV BM Hamburger SV 2 - 1 Borussia Monchengladbach HS

Hamburger SV 5 trận gần nhất B B B T T 8 Trận 3-0-5 T-H-B 7 Ghi (TB 0.9) 19 Thủng lưới Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất H T T B B 8 Trận 1-1-6 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 8 5 3 0 +19 18 H T T H T 2 Borussia Dortmund 8 5 3 0 +8 18 H T H H T 3 SC Freiburg 8 5 1 2 +8 16 T B B T H … 14 SC Paderborn 07 8 2 3 3 -3 9 H T H B T 15 Hamburger SV 8 3 0 5 -12 9 B B T T T 16 Union Berlin 8 1 4 3 -12 7 H H H T B 17 FC Schalke 04 8 1 3 4 -5 6 B H B B H 18 Borussia Mönchengladbach 8 1 1 6 -11 4 H T B B B

Tình hình lực lượng Hamburger SV ✚ B. Nadir (Muscle Injury) ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ F. Vieira (Thigh Injury) ✚ M. Vuskovic (Doping) ✚ N. Capaldo (Muscle Injury) ✚ Y. Poulsen (Hip Injury) ✚ B. Nadir (Muscle Injury) ✚ N. Remberg (Knee Injury) Borussia Mönchengladbach ✚ H. Bolin (Muscle Injury) ✚ N. Kuhn (Muscle Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury) ✚ K. Diks (Personal Reasons) ✚ F. Fleck (Muscle Injury) ✚ F. Honorat (Muscle Injury) ✚ T. Kleindienst (Muscle Injury)